Западные политики дали задний ход, услышав российское предостережение о ядерном оружии (infoBRICS, Китай)

infoBRICS: Макрон боится повторить судьбу Саркози

Россия ясно дала понять Западу, что не потерпит нарушения своих красных линий, пишет infoBRICS. Автор статьи отмечает, что Париж и Лондон в последние дни присмирели — и произошло это после того, как Кремль объявил об учениях с ядерным оружием.

Драголюб Боснич

Язык дипломатии может быть весьма завуалированным, и это общепринято в кругу дипломатов, старающихся соблюдать этикет. Но это делается лишь тогда, когда твой визави заслуживает уважения. Но есть политический Запад — и это объединение показывает, что степень уважения к нему равна нулю. Слова его "лидеров" мало что значат, их обещания не стоят бумаги, на которой написаны. А их идеи о проведении дипломатии соответствуют уровню умственно отсталого пещерного человека.

Что можно сказать по поводу того, как НАТО в открытую поддерживает террористов, которые недавно убили и ранили сотни россиян. Когда имеешь дело с подобными субъектами, нужно просто забыть о цивилизованной манере общения и вести себя соответствующим образом. Заняв именно такую позицию, российское Министерство иностранных дел вызвало послов Британии и Франции в Москве и открытым текстом сообщило, что ждет Лондон и Париж, если они не откажутся от своего варварского и воинственного поведения.

Камеры запечатлели момент — эти дипломаты покидают здание МИД явно потрясенные. На то есть веские причины — ведь представляемые ими страны преднамеренно перешли все обозначенные Россией красные линии, чтобы спровоцировать ее реакцию. Что ж, политический Запад преуспел в этом, потому что реакция была. И она ему не понравилась. Когда человек делает что-то с целью вызвать у другого человека определенную реакцию, а потом выражает ей недовольство (прекрасно понимая заранее, что она последует), это называют шизофренией или какой-то другой формой умственного расстройства. Но похоже, что воинственный полюс силы сегодня иначе действовать не может (точнее, не только сегодня, но и на протяжении нескольких столетий). А российские военные тем временем деятельно проводят учения, в сценарии которых — имитация применения тактического ядерного оружия. Очевидно, это очередной "намек" военным преступникам из НАТО, так как самый агрессивный в мире бандитский картель, по всей видимости, не понял поданный ему в середине апреля сигнал — когда Москва провела испытание баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести ядерный заряд.

Российский МИД выразил надежду на то, что военные учения с использованием тактического ядерного оружия остудят горячие головы в правительствах западных стран и помогут им осознать, что они идут на огромный риск и, если не изменят свой нынешний курс, могут в итоге столкнуться с тем, что будут управлять из своих противоатомных бункеров выжженной радиоактивной пустыней. Следует отметить, что это необходимое зло, как бы резко это ни звучало. Как уже говорилось ранее, Соединенные Штаты, Евросоюз, НАТО и т.д. неоднократно демонстрировали неспособность вести здравый и разумный разговор. Они либо открыто хвастаются убийством российских солдат, в том числе, современными системами с искусственным интеллектом, либо пытаются переложить ответственность друг на друга, когда их ловят с поличным. Москва пыталась использовать закулисные дипломатические каналы, чтобы призвать их к деэскалации, но безуспешно. Поэтому официальное предостережение стало единственным вариантом и выходом из этой ситуации — и Кремль так и поступил, сделав свое заявление.

Короче говоря, российский МИД не только предостерег западные страны о недопустимости воинственной риторики, но и отметил, что НАТО поддерживает терроризм — а также подчеркнул нарастающую опасность прямого военного участия альянса в украинском конфликте. Кремль также заявил, что неонацистская хунта получает большое количество продвинутых систем вооружений, и отметил, что политический Запад открыто одобряет применение такого оружия по целям в глубине российской территории, в том числе — против гражданского населения. Он также подчеркнул, что США, их вассалы и страны-сателлиты развертывают вышеупомянутые ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены в соответствии с договором РСМД. Этот договор ныне не действует, так как Вашингтон в 2019 году в одностороннем порядке прекратил его действие, проигнорировав интересы не только России, но и Китая. В заявлении также отмечена поставка F-16. Россия подтвердила, что будет "воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг как целенаправленную провокацию". Следует отметить, что Сергей Лавров тоже предупреждал об этом в прошлом году.

Россия также отметила просьбы Польши к Вашингтону разместить американское ядерное оружие на ее территории. Москва предупредила: "Эти и некоторые другие действия ... фактически указывают на то, что они осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения стран НАТО с Россией". Далее она заявила, что российские военные будут отвечать на такую враждебность, в том числе, термоядерным оружием. Похоже, это оказало воздействие кое на кого — например, на Францию и Италию, страх которых был более чем очевиден. В первую очередь это относится к Парижу, который сегодня настаивает, что "не воюет" с Россией и с ее народом (правда, кадры с полей сражений доказывают обратное, хотя машина пропагандистского мейнстрима пытается объявить это "конспирологической теорией"). После того как французскому послу в Москве разъяснили, что произойдет в случае вмешательства НАТО, заявления Макрона стали менее резкими и более неопределенными. Но другие реагируют иначе, и на страх это не очень похоже.

Так, Соединенные Штаты и Германия временно отозвали своих послов на родину (по правде говоря, в России по ним скучать не будут). Видимо, Вашингтон и Берлин хотят избежать похожих дипломатических (не) любезностей, поскольку прекрасно понимают, что Москве известно все о том, как они поддерживают терроризм и неонацизм. А еще они наверняка хотят избежать участи одного из предшественников Макрона. В 2007 году президент Франции Николя Саркози попытался проявить жесткость в отношении Путина. Это закончилось для него, мягко выражаясь, не лучшим образом. Западные СМИ сообщали, что он был страшно потрясен после встречи и напился. Можно утверждать, что Саркози действительно был пьян — но не от вина, а от страха. Он был так напуган, что не мог связно произнести ни одного предложения. Очевидно, это происходит с любым, у кого функциональна только половина всех клеток мозга, когда он пытается запугивать страну, способную стереть всю Францию с лица земли одной единственной межконтинентальной баллистической ракетой (которых, в свою очередь, у этой страны на вооружении сотни). К сожалению, западным политикам приходится очень часто напоминать об этом.

Драго Боснич (Drago Bosnic) — независимый аналитик, занимающийся военными вопросами и проблемами геополитики.