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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Борьба за доминирование: Российский и украинский подходы к Черноморскому региону

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Борьба за доминирование: Российский и украинский подходы к Черноморскому региону
Борьба за доминирование: Российский и украинский подходы к Черноморскому региону.
Источник изображения: belvpo.com

Очередной раз хотим обратить внимание на этот потенциально взрывоопасный регион. Для Черноморского флота и России в целом, с военно-стратегической точки зрения, обстановку в бассейне Черного моря назвать успешной довольно сложно. Многие скажут, что мы заняли деструктивную позицию, но приведем факты:

Во-первых, Украина вернула экспорт морем. Только за март-апрель т.г. по так называемому «коридору» прошли более 1100 судов. Они вывезли около 40 млн. тонн грузов, что принесло киевскому режиму более 3,3 млрд долларов прибыли. Это рекордный показатель с момента начала СВО.

Во-вторых, Россия перешла на использование сухопутных маршрутов для снабжения войск в зоне СВО после атак на Керченский мост. Грузопоток военных грузов по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев практически сведен к нулю или вовсе отсутствовал.

В третьих, корабли Черноморского флота из порта приписки в Севастополе выведены из Крыма, чтобы избежать ударов украинских безэкипажных катеров, крылатых ракет и БПЛА.

Кроме того, украинские формирования продолжают атаковать цели на Крымском полуострове. При предыдущих атаках на мост основную ударную силу составляли БЭК, и благодаря установке боновых заграждений удалось предотвратить нанесение ущерба. Но накануне, беспилотники смогли прорваваться через заграждения в порту Севастополя, используя кумулятивный заряд, который при столкновении подорвал заграждение. Более того, часть из БЭК были вооружены ракетами «воздух-воздух» Р-73.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

противник быстро адаптируется, и, не без участия натовских советников и технологий, атакует военные аэродромы и инфраструктуру. Так, отмечены удары по Крыму с помощью ракет ATACMS, недавно поставленных США. В свою очередь, темпы реагирования ВС РФ в Черноморском регионе на новые вызовы и угрозы является недостаточно высокой;

в ближайшей перспективе Киев сосредоточит свои усилия на нанесении ударов по Мелитополю, Бердянску и Мариуполю.  Кроме того, его целью станут новые железнодорожные линии, по которым налажено снабжение ВС РФ. Однако не стоит исключать, что Крымский мост перестанет быть приоритетной целью ВСУ, особенно учитывая последнюю атаку БЭКами, которая, вероятно, является лишь частью более масштабной операции.

Как видим, Украина делает все возможное для вытеснения России из Черноморского региона. Делается это с целью скрытной поставки вооружения и обеспечения непрерывного получения финансовых выгод. Однако списывать Черноморский флот со счетов пока рано. В первую очередь у черноморцев есть «черные дыры» – тихоходные подводные лодки, которые в любой момент могут аннулировать все ухищрения киевского режима.

Павел Ковалев

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