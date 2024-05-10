Путин сообщил о присоединении Белоруссии ко второму этапу ядерных учений РФ

Белоруссия присоединится к России на втором этапе предстоящих ядерных учений, заявил 9 мая президент РФ Владимир Путин.

«Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно», — сказал российский лидер журналистам.

Путин уточнил, что текущие учения проводятся в три этапа, белорусские коллеги подключатся к совместным действиям на втором из них. Министерства обороны и генеральные штабы обеих стран уже получили соответствующие указания, добавил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что первые этапы соответствующих учений прошли в обеих странах порознь, теперь же Москва и Минск решили синхронизировать данные мероприятия.

Ранее, 7 мая, минобороны Белоруссии сообщило о начале внезапной проверки средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Белорусский совбез также рассказал о проверке боеготовности вооруженных сил страны с привлечением сил и средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы, на фоне аналогичных учений в РФ.

До этого, 6 мая, Минобороны России анонсировало учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и Военно-морского флота. На них отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия для поддержания готовности личного состава и техники в ответ на провокации стран Запада.

И.о. пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков связал этот шаг с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и представителей Великобритании и США о возможной отправке войск западных стран на Украину, а посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов — вынужденной мерой в ответ на риторику коллективного Запада.