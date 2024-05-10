Новая партия истребителей Су-35С поставлена ВКС России

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех) 8 мая 2024 года сообщило, что ее Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) изготовил и передал Министерству обороны России вторую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту базирования.

Один из партии новых переданных ВКС России в мае 2024 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод вышел на ритмичный темп производства самолетов в рамках программы текущего года. Это вторая партия боевых машин, отправленная ВКС России. Комсомольчане в установленные сроки выполняют свои обязательства по поставкам новой авиационной техники и трудятся над созданием новых партий серийных истребителей Су-35 и Су-57", − сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина в этом году отмечает 90-летний юбилей. Сегодня он является одним из самых передовых предприятий в контуре ОАК. "Завод всегда служил примером высоких производственных стандартов, внедряя самые передовые технологии, осваивая новые типы техники, развивая компетенции. Сегодня предприятие имеет хорошо оснащенную производственную базу, эффективно выстроенные технологические процессы и высокий уровень производственной культуры. Это позволяет создавать отличные самолеты для российской армии, внося свой вклад в общую победу, как делали авиастроители в годы Великой Отечественной войны", - отметил глава корпорации.

Cо стороны bmpd укажем, что, таким образом Министерству обороны России Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) передана вторая в 2024 году партия истребителей Су-35С. Ранее 12 апреля было сообщено о передаче ВКС России первой партии истребителей Су-35С по программе 2024 года. Бортовые номера красного цвета на официальных фотоснимках самолетов обеих партий заретушированы.

Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного в 2021 году ОАК четвертого контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Возможно, что данный контракт включает 24 самолета с поставкой по 2024 год. Предположительно, первые четыре истребителя по данному контракту были сданы ВКС в декабре 2022 года и, видимо, имели синие бортовые номера "04", "05", "06" и "07". Предположительно, в 2023 году в рамках этого контракта было сдано 12 самолетов Су-35С.

До того по трем предыдущим контрактам 2009, 2015 и 2020 годов ВКС России получили с 2012 по 2022 годы 104 серийных самолетов Су-35С, а с учетом бортов, поставленных по новому контракту в 2022 м 2023 годах, к началу 2024 года ВКС получили 120 серийных Су-35С.

Самолеты из партии новых переданных ВКС России в мае 2024 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на снимках заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ОАК: