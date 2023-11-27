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bmpd.livejournal.com

Новая партия истребителей Су-35С для ВКС России

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Как сообщило 24 ноября 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Министерству обороны России очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Истребители прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Один из пятой партии новых переданных ВКС России в ноябре 2023 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Эта партия самолетов Су-35С завершает поставки данного типа воздушных судов по программе текущего года. Предприятия ОАК обеспечивают ВКС России современными авиационными комплексами в строгом соответствии с графиком поставок. Работники КнААЗ, как и других заводов ОАК, выполняющих гособоронзаказ, работают в три смены. Наши сотрудники понимают необходимость и важность своей работы, - сказал генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь. - Наряду с сегодняшней поставкой многофункциональных Су-35С, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод готовится до конца года передать очередную партию истребителей пятого поколения Су-57".

Cо стороны bmpd укажем, что, таким образом Министерству обороны России Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) передана пятая в этом году партия истребителей Су-35С.

Ранее в этом году ВКС России получили уже четыре партии истребителей Су-35С новой постройки КнААЗ - первую 23 июня, вторую 13 июля, третью 28 сентября и четвертую 24 октября. Количество переданных Министерству обороны Россиии во всех партиях этого года истребителей Су-35С не сообщается, а бортовые и регистрационные номера самолетов Су-35С в официально распространенных ОАК видео- и фотоматериалах заретушированы, хотя можно распознать, что бортовые номера самолетов Су-35С первых двух партий имели синий цвет.

В предыдущем 2022 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина передал ВКС России семь истребителей Су-35С - три в сентябре и четыре в декабре.

Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного в 2021 году ОАК четвертого контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Возможно, что данный контракт включает 24 самолета с поставкой по 2024 год. Предположительно, первые четыре истребителя по данному контракту были сданы ВКС в декабре 2022 года и, видимо, имели синие бортовые номера "04", "05", "06" и "07". Предположительно, в 2023 году в рамках этого контракта было в итоге сдано 12 самолетов Су-35С.

До того по трем предыдущим контрактам 2009, 2015 и 2020 годов ВКС России получили с 2012 по 2022 годы 104 серийных самолетов Су-35С, а с учетом четырех бортов, поставленных по новому контракту в декабре 2022 года, к началу 2023 года ВКС получили 108 серийных Су-35С.

Один из пятой партии новых переданных ВКС России в ноябре 2023 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" :

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
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