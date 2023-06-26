Как сообщило 23 июня 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех), входящий в её состав Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина передал Министерству обороны Российской Федерации партию новых истребителей Су-35С. Боевые машины совершили перелет на аэродром базирования.

Один из партии новых переданных ВКС России истребителей Су-35С постройки 2023 года Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы. Комсомольск-на-Амуре, июнь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Предприятия ОАК, выполняющие гособоронзаказ, и комсомольский завод в том числе, благодаря господдержке получили значительный объем средств по программе техперевооружения и модернизации производства. Были введены новые производства и объекты. Это позволяет наращивать серийный выпуск продукции и увеличить объемы производства, - сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. - Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках заключенных контрактов. В производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий. Кроме того, в этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57".

Cо стороны bmpd укажем, что количество переданных Министерству обороны Российской Федерации в данной партии истребителей Су-35С не сообщается, а бортовые и регистрационные номера самолетов в официально распространенных ОАК видео- и фотоматериалах заретушированы, хотя можно распознать, что бортовые номера имеют синий цвет.

Это первая партия истребителей Су-35С, сданная Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ) в 2023 году. В предыдущем 2022 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина передал ВКС России семь истребителей Су-35С - три в сентябре и четыре в декабре.

Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного в 2021 году ОАК четвертого контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Возможно, что данный контракт включает 24 самолета с поставкой по 2024 год. Предположительно, первые четыре истребителя по данному контракту были сданы ВКС в декабре 2022 года и, видимо, имели синие бортовые номера "04", "05", "06" и "07".

До того по трем предыдущим контрактам 2009, 2015 и 2020 годов ВКС России получили с 2012 по 2022 годы 104 серийных самолетов Су-35С, а с учетом четырех бортов, поставленных по новому контракту в днкабре 2022 года, к началу 2023 года ВКС получили 108 серийных Су-35С.

Один из партии новых переданных ВКС России истребителей Су-35С постройки 2023 года Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы. Комсомольск-на-Амуре, июнь 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ПАО "ОАК" :