ВКС России получили три новых истребителя Су-35С

Как сообщило 10 сентября 2022 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех), входящий в его состав авиационный завод имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре изготовил и передал ВКС России партию новых самолетов Су-35С. Самолеты совершили перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром базирования. Эти истребители поколения 4++, построенные на КнААЗ, завершают выполнение третьего контракта с Министерством обороны России на поставку в ВКС России. Первая партия боевых крылатых машин была поставлена осенью 2021 года.

Переданные ВКС России истребители Су-35С (синие бортовые номера "02" и "03"), построенные по программе 2022 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиалом ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Комсомольск-на-Амуре, 09.09.2022 (с) кадр из видео ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В пресс-релизе ПАО "ОАК" сообщается, что Су-35С новейшей серии были приняты техническим составом, прошли заводские испытания в филиале ПАО "ОАК" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина" (КнААЗ). Каждый самолет был протестирован в воздухе в различных рабочих режимах.

"Су-35С сегодня наш ключевой продукт, - рассказал директор филиала ПАО "ОАК" КнААЗ им. Ю.А. Гагарина Александр Пекарш. - Это один из лучших самолетов в мире. Он имеет большой потенциал, и его строительство на нашем заводе продолжится и в дальнейшем".

В 2022 году завод передаст Министерству обороны РФ и первые машины Су-35С по следующему, четвертому контракту. Одновременно в этом году продолжится поставка в ВКС России и истребителей пятого поколения Су-57. Машины плана 2022 года уже проходят отработку на летно-испытательной станции завода.

Комментарий bmpd. Судя по распространенному ОАК видео, ВКС России (суде по датировке видео - 9 сентября) были поставлены три новых истребителя Су-35С постройки КнААЗ с бортовыми номерами синего цвета "01", "02" и "03". Согласно сообщению ОАК, это завершающие самолеты по заключенному 25 августа 2020 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" Министерством обороны России новому (третьему) контракту с ОАК на поставку истребителей Су-35С.

По имеющейся информации, в 2021 году КнААЗ сдал ВКС России первые пять истребителей Су-35С по данному контракту, и таким образом, весь контракт 2020 года включал всего восемь самолетов (ранее сообщалось, что этот контракт включает 30 самолетов Су-35С, однако, видимо, остальная часть самолетов перешла на новый контракт).

Достоверно известно о передаче ВКС России первых трех истребителей Су-35С, построенных в 2021 году по данному контракту - самолетах с красными бортовыми номервми "58", "59" и "60". 13 декабря 2021 года они поступили в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации на аэродром Липецк. Вместе с тем необычно большие для Липецка порядковые бортовые номера этих трех Су-35С могут указывать только на временную передачу этих самолетов в Липецк, с последующим перенаправлением в один из линейных истребительных полков.

Еще два самолета, предположительно, были сданы КнААЗ в самом конце 2021 года и были переданы в войска уже после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года.

Ранее по двум предыдущим контрактам 2009 и 2015 годов ВКС России получили с 2012 по 2020 годы 98 серийных самолетов Су-35С, два из которых к настоящему времени списаны или потеряны к началу 2022 года. Таким образом, общее количество серийных Су-35С, полученных Министерством обороны России, теперь должно достигнуть 106.

Объявленный ОАК началом реализации четвертый контракт на потавку Су-35С, возможно, включает 22 самолета с поставкой по 2024 год. По ранее обнародованной информации, в 2022 году КнААЗ должен сдать ВКС России семь истребителей Су-35С - три из них, сданные теперь, стали завершающими по контракту 2020 года.

Переданные ВКС России истребители Су-35С (синие бортовые номера "01", "02" и "03"), построенные по программе 2022 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиалом ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Регистрационные номера на килях заретушироаны. Комсомольск-на-Амуре, 09.09.2022 (с) кадры из видео ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ОАК: