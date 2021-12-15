ВКС России получили первые в 2021 году истребители Су-35С

Как сообщил 13 декабря 2021 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, партия новейших многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, дислоцированный в городе Липецк. Экипажи Воздушно-космических сил завершили перебазирование техники из Хабаровского края на аэродром постоянной дислокации.

Первые три истребителя Су-35С (красные бортовые номера "58", "59" и "60"), построенные по программе 2021 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиалом ПАО "Компания "Сухой", и поступившие в состав в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации. Липецк, 13.12.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Ранее специалисты ВКС провели комплексный прием авиационной техники на заводе-изготовителе, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы систем и механизмов техники в различных режимах на земле и в воздухе.

Комментарий bmpd. Таким образом, судя по распространенным Министерством обороны Российской Федерации фотоматериалам, в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации на аэродром Липецк прибыли три истребителя Су-35С новой постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиала ПАО "Компания "Сухой" (в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК). Поступившие самолеты имеют красные бортовые номера "58", "59" и "60".

Это первые истребители Су-35С, полученные ВКС России в 2021 году, и, видимо, первые самолеты, построенные в рамках заключенного 25 августа 2020 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" Министерством обороны России нового контракта с ОАК на поставку 30 истребителей Су-35С. По имеющимся данным, в 2021 году КнААЗ должен сдать первые пять Су-35С по данному контракту, а остальные 25 самолетов - в 2022-2024 годах.

Ранее по двум предыдущим контрактам 2009 и 2015 годов ВКС России получили с 2012 по 2020 годы 98 серийных самолетов Су-35С, два из которых к настоящему времени списаны или потеряны.

Поставленные теперь в состав 4-го Центра в Липецке три самолета Су-35С доводят общее количество истребителей этого типа в Центре, по известным сведениям, до 11 единиц (в том числе два новых самолета Су-35С, построенных по предыдущему контракту, были поставлены туда в ноябре 2020 года). Кроме того, еще восемь самолетов Су-35С находятся в составе авиационной группы высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" (аэродром Кубинка, Московская область) Центра показа авиационной техники, входящего в состав 4-го Центра.

Вместе с тем необычно большие для Липецка порядковые бортовые номера поступивших теперь трех Су-35С могут указывать только на временную передачу этих самолетов в Липецк, с последующим перенаправлением в один из линейных истребительных полков.

Первые три истребителя Су-35С (красные бортовые номера "58", "59" и "60"), построенные по программе 2021 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиалом ПАО "Компания "Сухой", и поступившие в состав в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации. Липецк, 13.12.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации