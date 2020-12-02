Два новых Су-35С поступили в Липецк

Как сообщил 30 ноября 2020 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, пара новейших многоцелевых истребителей Су-35С поступила в Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны Российской Федерации с завода-изготовителя.

Два поступивших в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации истребителя Су-35С (красные бортовые номера "08" и "11", регистрационные номера RF-95911 и RF-95912), построенных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") по Гособоронзаказу 2020 года. Липецк, 27.11.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Экипажи Воздушно-космических сил завершила перебазирование из Хабаровского края в Липецкую область на аэродром постоянной дислокации. Перелет проходил с двумя промежуточными посадками. Во время перелета экипажи преодолели около 7 тысяч километров.

Ранее летный состав и специалисты инженерно-авиационной службы ВКС выполнили комплексный прием авиационной техники на авиазаводе, проверив работу всех узлов, систем и механизмов на земле и в воздухе.

В начала декабря самолеты Су-35С будут задействованы в полетах по предназначению.

Комментарий bmpd. Таким образом, в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации на аэродром Липецк прибыли (по имеющейся информации, еще 27 ноября) два истребителя Су-35С из числа последних трех машин, переданных 25 ноября Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") по пятилетнему контракту на поставку 50 самолетов, заключенному Министерством обороны Российской Федерации в декабре 2015 года. Два данных самолета, поставленных в Липецк, имеют красные бортовые номера "08" и "11" (регистрационные номера RF-95911 и RF-95912).

Третий самолет Су-35С, переданный 25 ноября, как сообщалось, остался в Комсомольске-на-Амуре (аэродром Дземги), войдя в состав 23-го истребительного авиационного Таллинского полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Предположительно, этот самолет имеет бортовой номер "10 красный".

Таким образом, завершена поставка Министерству обороны России всех 50 истребителей Су-35С производства КнААЗ по пятилетнему контракту, заключенному в декабре 2015 года Министерством обороны России с ПАО "Компания "Сухой". В рамках этого контракта с 2016 по 2020 годы сдавались по 10 самолетов в год.

С учетом первого контракта 2009 года на 48 истребителей Су-35С, ВКС России получили таким образом с конца 2012 года к настоящему времени 98 серийных самолетов Су-35С.

В настоящее время истребителями Су-35С были полностью вооружены 159-й гвардейский истребительный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ЗВО (аэродром Бесовец, Карелия) и 23-й истребительный авиационный полк 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (аэродром Дземги, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский храй) - оба двухэскадрильного состава. Кроме того, по одной эскадрилье Су-35С находятся в составе 22-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (аэродром Центральная Угловая, Приморский край) и 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа (аэродром Хотилово, Тверская область).

Еще восемь самолетов Су-35С находятся в составе авиационной группы высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" (аэродром Кубинка, Московская область) Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова. В составе непосредственно 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова на аэродроме Липецк теперь находятся еще восемь Су-35С (с учетом двух прибывших 27 ноября 2020 года). Восемь (по другим данным, фактически до одиннадцати) Су-35С находятся кроме того в составе 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске (Астраханская область). Кроме того, первый серийный Су-35С (бортовой номер "01", постройки 2011 года) находится в Жуковском, используясь для испытаний, а еще один самолет Су-35С (бортовой номер "53 красный", постройки 2016 года) в 2018 году был выведен из боевого состава и передан в качестве наземного стенда в Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина в Новосибирске.

Как уже сообщалось, 25 августа 2020 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" Объединенная авиастроительная корпорация заключила с Министерством обороны России новый контракт на поставку еще 30 истребителей Су-35С. По имеющимся данным, первые пять Су-35С по данному контракту должны быть сданы КнААЗ в 2021 году, остальные 25 самолетов - в 2022-2024 годах.

Два поступивших в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации истребителя Су-35С (красные бортовые номера "08" и "11", регистрационные номера RF-95911 и RF-95912), построенных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") по Гособоронзаказу 2020 года. Липецк, 27.11.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Два поступивших в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации истребителя Су-35С (красные бортовые номера "08" и "11", регистрационные номера RF-95911 и RF-95912), построенных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") по Гособоронзаказу 2020 года. Липецк, 27.11.2020 (с) Сергей Чайковский