Завершена поставка ВКС России истребителей Су-35С по контракту 2015 года

Как сообщил 25 ноября 2020 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, специалистами 485-го военного представительства Министерства обороны Российской Федерации приняты три многоцелевых истребителя Су-35С поколения "4++". Самолеты передислоцированы с Комсомольского-на-Амуре завода на аэродромы постоянного базирования ВКС России.

Эта поставка завершает пятилетний контракт, в рамках которого до конца 2020 года на боевое дежурство в строевые полки ВКС Российской Федерации поставлены 50 самолетов Су-35С.

Один из переданных Министерству обороны Российской Федерации трех последних истребителей Су-35С производства Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиала ПАО "Компания "Сухой") по контракту 2015 года. Бортовой номер самолета на снимке заретуширован. Комсомольск-на-Амуре, 25.11.2020 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Самолет Су-35С обладает максимальным диапазоном возможностей при работе в диапазоне воздух-земля и водной поверхности. Этот авиационный комплекс отличает высокая маневренность, наличие широкой номенклатуры вооружения, "интеллектуальная" поддержка экипажа".

Два Су-35С поступят в центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке. Еще один Су-35С останется в Комсомольске-на-Амуре в 23-м истребительном авиационном Таллинском полку.

В свою очередь, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК") 25 ноября сообщило, что ПАО "Компания "Сухой" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) передало Министерству обороны России три новейших многоцелевых истребителя Су-35С поколения "4++". Самолеты построены на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиале "Компании "Сухой" и стали завершающей партией в реализации очередного контракта в интересах военного ведомства. Сегодня машины отправлены с завода-изготовителя на аэродромы постоянного базирования ВКС России.

"Мы завершили выполнение очередного долгосрочного контракта на 50 самолетов Су-35С в интересах Минобороны, - отметил генеральный директор ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Компания "Сухой" Юрий Слюсарь. - КнААЗ - одна из самых современных индустриальных площадок в контуре ОАК, в развитие которой вложены серьезные инвестиции и проведена модернизация производственных мощностей. Это позволяет в полном объеме и в срок выполнить обязательства перед заказчиками. Завод продолжает выполнение гособоронзаказа и обеспечен загрузкой на перспективу".

Напомним, в рамках форума "Армия-2020" ОАК заключила ряд долгосрочных контрактов на поставку новейшей авиационной техники для Министерства обороны России, в том числе, истребителей Су-35С.

Комментарий bmpd. Таким образом, завершена поставка Министерству обороны России всех 50 истребителей Су-35С производства Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиала ПАО "Компания "Сухой") по пятилетнему контракту, заключенному в декабре 2015 года Министерством обороны России с ПАО "Компания "Сухой". В рамках этого контракта с 2016 по 2020 годы сдавались по 10 самолетов в год.

На официальных фото- и видеоматериалах бортовые номера последних трех переданных 25 ноября 2020 года по данному контракту истребителей Су-35С замазаны.

С учетом первого контракта 2009 года на 48 истребителей Су-35С, ВКС России получили таким образом с конца 2012 года к настоящему времени 98 серийных самолетов Су-35С.

В настоящее время истребителями Су-35С были полностью вооружены 159-й гвардейский истребительный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ЗВО (аэродром Бесовец, Карелия) и 23-й истребительный авиационный полк 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (аэродром Дземги, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский храй) - оба двухэскадрильного состава. Кроме того, по одной эскадрилье Су-35С находятся в составе 22-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (аэродром Центральная Угловая, Приморский край) и 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа (аэродром Хотилово, Тверская область).

Еще восемь самолетов Су-35С находятся в составе авиационной группы высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" (аэродром Кубинка, Московская область) Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова. В составе непосредственно 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова на аэродроме Липецк находятся еще восемь Су-35С (с учетом двух переданных 25 ноября 2020 года). Девять (по другим данным, фактически до одиннадцати) Су-35С находятся кроме того в составе 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске (Астраханская область). Еще один самолет Су-35С (бортовой номер "53 красный", постройки 2016 года) в 2018 году был выведен из боевого состава и передан в качестве наземного стенда в Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина в Новосибирске.

Как уже сообщалось, 25 августа 2020 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" Объединенная авиастроительная корпорация заключила с Министерством обороны России новый контракт на поставку еще 30 истребителей Су-35С. По имеющимся данным, первые пять Су-35С по данному контракту должны быть сданы КнААЗ в 2021 году, остальные 25 самолетов - в 2022-2024 годах.

Видео (фактически, видимо, старое и не имеющее отношения к трем переданным 25 ноября бортам) (с) Министерство обороны России: