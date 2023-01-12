Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2022 году

Главным фактором, определявшим состояние Вооруженных Сил Российской Федерации в 2022 году, стала специальная военная операция на Украине, превратившаяся в крупнейшую для России войну с 1945 года, и сопровождающаяся в том числе значительными потерями авиационной техники. На этом фоне поставки новой боевой авиационной техники в Вооруженные Силы России оставались на относительно невысоком уровне - по имеющимся данным, были поставлены 29 боевых и учебно-боевых самолётов: четыре Су-30СМ2, десять Су-34М, семь Су-35С, шесть Су-57 и два Як-130. Были также поставлены пять военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А новой постройки. В то же время можно отметить, что в 2022 году, наконец, впервые заметно ускорились темпы серийного производства самолётов Су-57 и Ил-76МД-90А.

Один из построенных в 2022 году для ВКС России на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" истребителей Су-35С (бортовой номер "05 синий"). На заднем плане видны находящиеся на хранении истребители Су-35, изготовленные КнААЗ в 2020-2021 годах изначально для Египта. Дземги (Комсомольск-на-Амуре), октябрь 2022 года (с) тараканчик / russianplanes.net ( ссылка )

Касательно потерь, то, оценочно, в ходе боевых действий на Украине в 2022 году Вооруженными Силами России были утрачены от всех причин не менее 30 боевых самолётов новых типов (Су-30, Су-34 и Су-35).

В числе поставленных в 2022 году Вооруженным Силам России самолетов:

Шесть истребителей пятого поколения Су-57. По имеющейся информации, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех) в 2022 году передал Министерству обороны России шесть серийных истребителей пятого поколения Су-57 (Т-50С).

Первые два истребителя Су-57 постройки 2022 года с бортовыми номерами "53 красный" (регистрационный номер RF-81777) и "54 красный" (регистрационный номер RF-81778) были переданы в мае 2022 года и замечены при промежуточной посадке в аэропорту Новосибирска Толмачёво при перегоне к местам базирования в европейскую часть России из Комсомольска-на-Амуре 25-26 мая 2022 года.

Еще четыре истребителя Су-57 были переданы в декабре 2022 года и замечены в Толмачёво при промежуточной посадке 28 декабря. Их бортовые и регистрационные материалы на известных фото- и видеоматериалах были заретушированы.

Ранее КнААЗ в 2020-2021 годах передал ВКС России четыре самолета Су-57: истребители с бортовыми номерами "01 красный" (изначально имел бортовой номер "01 синий", первый фактически полученный 29 января 2021 года Министерством обороны Российской Федерации серийный истребитель Су-57 - самолет Т-50С-2, серийный номер 51002); "02 красный" (изначально имел бортовой номер "02 синий", Т-50С-3, серийный номер 52201, построен в 2021 году, замечен в Толмачево при перегоне 3 февраля 2022 года); "52 красный" (регистрационный номер RF-81775, построен в 2021 году, замечен в Толмачево при перегоне 3 февраля 2022 года) и "52 синий" (построен в 2021 году, фигурирует в распространенном в начале 2022 года видеоролике КнААЗ).

В августе 2018 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" Министерство обороны России и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы первых двух серийных истребителей Су-57 (в облике Т-50С - борта Т-50С-1 и Т-50С-2) с двигателями "первого этапа" ("изделие 117"). Сроками исполнения контракта были 2018-2020 годы, с поставкой по одному самолету в 2019 и 2020 годах. В июне 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны России и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы суммарно уже 76 серийных истребителей Су-57 (включая и два первых законтрактованных в 2018 году самолета), со сроком исполнения контракта по 2027 год.

Первый серийный самолет Су-57 (самолет Т-50С-1, серийный номер 51001, бортовой номер "01 синий"), построенный на КнААЗ, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре в начале декабря 2019 года и планировался к передаче Министерству обороны 27 декабря, но 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний разбился в результате аварии, по причине, предположительно, сбоя в системе управления самолетом. Летные испытания второго из двух законтрактованных в 2018 году серийных образцов истребителя Су-57 (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) были начаты в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2020 года, он тоже получил бортовой номер "01 синий", и был сдан в декабре 2020 года, но, как указывалось выше, только 29 января 2021 года официально был передан Министерству обороны.

Таким образом, к настоящему времени построено 11 серийных истребителей Су-57, из которых, после потери головного, ВКС России получили десять. Предположительно, два первых полученных ВКС России истребителя Су-57 с синими бортовыми номерами "01" и "02" поступили в состав 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России на аэродроме Приволжский в Астраханской области.

Еще семь самолетов Су-57 (с красными бортовыми номерами "51", "52" и "53", и четыре переданных в конце 2022 года), предположительно, поступили в состав в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации на аэродром Липецк.

Самолет Су-57 с бортовыми номером "52 синий", предположительно, является первым самолетом, предназначенным для первой линейной части ВКС России, планируемой к перевооружению на данные истребители - 23-го гвардейского истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа на аэродроме Дземги в том же Комсомольске-на-Амуре. Ранее в 2014 году 23-й истребительный авиационный полк также первым в ВВС (ВКС) России был перевооружен на истребители Су-35С (тоже изготавливавшиеся на КнААЗ).

Четыре переданных ВКС России в декабре 2022 года новых серийных истребителя Су-57 постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завод имени Ю.А. Гагарина ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" во время промежуточной посадки в аэропорту Новосибирска Толмачёво при перегоне к местам базирования в европейскую часть России, 28.12.2022. Бортовые и регистрационные номера заретушированы (с) NSK Planes

Семь истребителей Су-35С. По имеющейся информации, в 2022 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина передал ВКС России семь истребителей Су-35С.

9 сентября 2022 года КнААЗ сдал первые три истребителя Су-35С своей производственной программы 2022 года - самолёты с бортовыми номерами синего цвета "01", "02" и "03". Они стали завершающими самолетами по заключенному 25 августа 2020 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" Министерством обороны России третьему контракту с ОАК на поставку, видимо, всего шести истребителей Су-35С. Данные три Су-35С поступили в состав 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России на аэродроме Приволжский в Астраханской области, став первыми самолетами Су-35С в составе данного Центра. Ранее в декабре 2021 года КнААЗ сдал первые три самолета Су-35С по этому контракту 2020 года, поступивших в состав 4-го Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации на аэродром Липецк.

Еще четыре Су-35С постройки 2022 года были переданы КнААЗ ВКС России в начале декабря 2022 года. Бортовые номера самолетов на распространенных видео- и фотоматериалах были заретушированы, однако, по имеющейся информации, видимо, эти машины имеют синие бортовые номера "04", "05", "06" и "07". Исходя из этой линейки номеров, можно предположить, что эти самолёты также вошли в состав 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России на аэродроме Приволжский в Астраханской области.

Предположительно, это первые четыре истребителя Су-35С, изготовленные в рамках заключенного в 2021 году ОАК четвертого контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Возможно, что данный контракт включает 24 самолета с поставкой по 2024 год.

До того по двум предыдущим контрактам 2009 и 2015 годов ВКС России получили с 2012 по 2020 годы 98 серийных самолетов Су-35С. Таким образом, общее количество серийных Су-35С, полученных Министерством обороны России, теперь составляет 108 единиц.

Один из построенных в 2022 году для ВКС России на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" истребителей Су-35С (бортовой номер "03 синий"). Регистрационные номера на килях заретушированы. Комсомольск-на-Амуре, 09.09.2022 (с) кадры из видео ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Десять фронтовых бомбардировщиков Су-34М. В течении 2022 года Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" поставил ВКС России десять бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО). Самолёты были поставлены тремя партиями - в июне (четыре самолёта), в ноябре (три) и в конце декабря (три). Эти самолеты были, предположительно, изготовлены по заключенному в июне 2020 года Министерством обороны Российской Федерации с ОАК новому трехлетнему контракту на строительство 24 модернизированных бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО).

Первые шесть самолетов Су-34М по данному контракту были изготовлены НАЗ в 2021 году. Четыре из них в ноябре 2021 года были переданы в состав в состав базирующегося на аэродром Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край) 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (с ноября 2022 года этот полк, активно принимающий участие в специальной военной операции на Украине, носит звание гвардейского). Два других построенных НАЗ в 2021 году бомбардировщика Су-34М, предположительно, поступили в декабре 2021 года в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации на аэродром Липецк.

Бортовые номера бомбардировщиков Су-34М поставки 2022 года в официальных фото-и видеоматериалах ретушировались, но, по имеющейся информации, семь самолетов поставки июня и ноября 2022 года также поступили в состав 277-го бомбардировочного полка, что, видимо, позволило начать комплектование этими самолетами третьей эскадрильи полка. Ранее 277-й бомбардировочный полк в Хурбе получил в 2016-2017 годах 26 самолетов Су-34, которыми были оснащены две эскадрильи полка (два из этих Су-34 были потеряны в столкновении 18 января 2019 года над Татарским проливом), а третья эскадрилья полка сохраняла на вооружении фронтовые бомбардировщики Су-24М2, переданные ей при перевооружении из двух других эскадрилий. В то же время ввиду боевых потерь, понесенных в 2022 году, полк, видимо, все равно остается неполностью укомплектованным.

Три переданных НАЗ в декабре 2022 года самолёта Су-34М, видимо, имели бортовые номера синего цвета "01", "02" и "03". Можно предположить, что, таким образом данные самолеты были поставлены в новый авиационный полк ВКС России, до того не использовавший бомбардировщики Су-34.

Предположительно, теперь общее количество построенных Су-34 достигло 155 единиц, включая семь опытных и предсерийных самолетов.

В августе 2022 года, по имеющейся информации, Министерство обороны России заключило с ОАК новый контракт на изготовление еще некоторого количества самолетов Су-34М (по неофициальным данным - около 15 единиц).

Один из трёх переданных ВКС России в декабре 2022 года фронтовых бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО) (бортовой номер "03 синий") новой постройки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Новосибирск, декабрь 2022 года (с) stream / forums.airforce.ru

Четыре истребителя Су-30СМ2. В ноябре 2022 года Иркутский авиационный завод (ИАЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" передал Министерству обороны России четыре истребителя Су-30СМ2. Данные самолеты с синими бортовыми номерами с "82" по "85" были поставлены Морской авиации ВМФ России и вошли в состав базирующегося на аэродром Черняховск в Калининградской области 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка 34-й смешанной авиационной дивизии авиации Балтийского флота.

Поставленные в 2022 году четыре истребителя Су-30СМ2 являются второй партией самолетов Су-30СМ2, построенных ИАЗ в рамках контракта на поставку 21 истребителя этого типа для Морской авиации ВМФ России, заключенного Министерством обороны России с ОАК 25 августа 2020 года.

Первая партия из четырех самолетов Су-30СМ2 с синими бортовыми номерами с "78" по "81" по данному контракту была передана Морской авиации ВМФ России в конце 2021 года и в январе 2022 года также поступила в состав 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка в Черняховске. Ранее в 2016-2018 годах в состав 1-й эскадрильи этого полка (ранее 72-й авиационной базы) были поставлены восемь самолетов Су-30СМ с синими бортовыми номерами с "70" по "77", и поступление Су-30СМ2 по новому контракту позволило в 2022 году завершить доукомплектование до полного штата 1-й эскадрильи полка и начать перевооружение 2-й эскадрильи полка с самолетов Су-24М и Су-24МР.

В целом поставка самолетов Су-30СМ2 по данному контракту обозначила возобновление поставок истребителей семейства Су-30СМ для Вооруженных Сил России, приостановленных с 2018 года. Всего по предыдущим контрактам с 2012 по 2018 годы Министерство обороны России получило 116 истребителей Су-30СМ, из которых 22 были поставлены Морской авиации ВМФ России. Таким образом, теперь общее количество поставленных российских Су-30СМ дошло до 124 единиц, в том числе 30 - для Морской авиации.

Один из четырех построенных в 2022 году для Морской авиации ВМФ России на Иркутском авиационном заводе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" истребителей Су-30СМ2 (бортовой номер "85 синий"), ноябрь 2022 года (с) Kirill Mushak

Два учебно-боевых самолёта Як-130. 21 ноября 2022 года Министерству обороны России были переданы два учебно-боевых самолета Як-130 новой постройки Иркутского авиационного завода. Предположительно, это вторая партия (и ставшая единственной в 2022 году) самолетов Як-130, построенных в рамках контракта на поставку 25 машин этого типа для ВКС России, заключенного Министерством обороны России с ОАК 25 августа 2020 года. Первые два Як-130 по этому контракту ИАЗ, по имеющейся информации, передал ВКС в конце 2021 года. Бортовые номера самолетов поставки 2021 и 2022 годов неизвестны.

Таким образом, Министерство обороны России с 2009 года по различным контрактам получило суммарно до 120 самолетов Як-130 - из них 12 первых двух серий были построены на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а остальные - на Иркутском авиационном заводе.

Один из переданных ВКС России учебно-боевых самолетов Як-130 новой постройки Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех). Бортовые и регистрационные номера заретушированы. Иркутск, ноябрь 2022 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Стоит также упомянуть, что 12 января 2022 года совершил первый полет построенный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Гобунова - филиале ПАО "Туполев" (в составе ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация") первый (опытный) стратегический бомбардировщик Ту-160М новой постройки. Фактически этот самолет с серийным номером 8-05 был изготовлен из задела, оставшегося с советских времен. 30 декабря 2022 года ОАК было объявлено, что данный борт завершил этап заводских испытаний, то есть еще не передан Министерству обороны России.

Данный самолет был построен по заключенному 25 января 2018 года Министерством обороны России с ПАО "Туполев" контракту стоимостью 160 млрд рублей на строительство до 2027 года десяти новых бомбардировщиков Ту-160М (также иногда обоазначаемых Ту-160М2). 30 декабря 2022 года ОАК объявила о выкатке и передаче на лётно-испытательную станцию КАЗ второго бомбардировщика Ту-160М новой постройки, однако данный самолёт (предположительный серийный номер 9-01) пока еще не поднимался в воздух.

Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М (предположительный серийный номер 8-05) новой постройки Казанского авиационного завода - филиала ПАО "Туполев" (в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в очередном полете. Казань, декабрь 2022 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Поставки боевых и учебно-боевых самолетов нового производства в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2008-2022 годах

(с) Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ)

Поставки боевых самолетов на экспорт из России в 2022 году, похоже, были близки к историческому минимуму. К тому же американское санкционное давление, еще более усилившееся после начала СВО, привело также к резкому сокращению информационной открытости в области военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами, в результате чего многие российские поставки вооружения и военной техники за рубеж теперь публично не оглашаются, а то и просто скрываются, что затрудняет анализ.

Достоверно в 2022 году были произведены следующие поставки боевой авиационной техники нового производства на экспорт:

- два истребителя Су-30СМЭ производства Иркутского авиационного завода - в Мьянму. Это первые самолеты по контракту от января 2018 года на поставку Мьянме, шести самолетов Су-30СМЭ. Оба самолета были фактически изготовлены еще в 2019 году, но доставлены в Мьянму только в марте 2022 года и официально введены в строй ВВС Мьянмы в декабре;

- шесть учебно-боевых самолетов Як-130 производства Иркутского авиационного завода - во Вьетнам. Это поставленные в начале 2022 года заключительные самолеты по контракту 2019 года на закупку Вьетнамом 12 единиц Як-130. Первые шесть самолетов по этому контрату были поставлены в ноябре 2021 года.

Видимо, продолжалось выполнение контракта 2019 года на изготовление и поставку Алжиру 14 дополнительных истребителей Су-30МКИ(А). Первые два самолета Су-30МКИ(А) производства ИАЗ по этому контракту были поставлены в 2021 году, однако достоверные сведения о поставках по нему в 2022 году отсутствуют.

Согласно западным сообщениям, в 2022 году Россия заключила контракт с Ираном на поставку ему всех или части истребителей Су-35, изготовленных по "зависшему" контракту 2018 года на поставку 30 этих самолётов Египту. Как известно, все самолеты Су-35 по нему были построены в 2020-2021 годах, однако в итоге ни один из них не был отправлен в Египет, и все известные египетские машины находятся на хранении в Комсомольске-на-Амуре и в Жуковском. Теперь сообщается, что поставки этих самолетов Ирану будут начаты в 2023 году.

Что касается поставок Вооруженным Силам России в 2022 году небоевых самолетов, то здесь стоит отметить произошедший определенный прорыв в программе серийного производства военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А на АО "Авиастар-СП" (ныне ульяновский филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Ульяновске. С апреля по декабрь 2022 года "Авиастар" сдал Министерству обороны России сразу пять самолётов Ил-76МД-90А новой постройки, что является рекордом годового производства - борта с заводскими номерами 0208 (регистрационный номер RF-78663), 0209 (регистрационный номер RF-78664), 0210 (регистрационный номер RF-78665), 0301 (регистрационный номер RF-78666) и 0302 (регистрационный номер RF-78667). Все они, видимо, вошли в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России, базирующегося на заводской аэродром "Авиастара" Ульяновск-Восточный (в итоге суммарно 235-й полк сейчас имеет, по известным данным, 14 самолетов Ил-76МД-90А).

Таким образом, к настоящему времени завод "Авиастар" построил и сдал суммарно 18 экземпляров (включая прототип) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.

Строительство самолетов Ил-76МД-90А на "Авиастаре" велось по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей. Ввиду сильного затягивания реализации контракта и роста фактической стоимости самолётов, в мае 2020 года Министерство обороны России на новых условиях перезаключило с "Авиастаром" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом теперь должно было быть сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А (и таким образом, контракт теперь завершен с поставкой самолета 0301), а с 2021 года должен был вступить в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов - первым построенным по нему бортом стал 0302, сданный в конце 2022 года.

По нашей оценке, в 2023 году поставки боевых самолетов Министерству обороны могут быть увеличены, что связано прежде всего с эффектом стабилизации в реализации уже действующих и подписанных контрактов, а также с определенными мерами по интенсификации военного производства в рамках СВО. Могут быть поставлены, оценочно, семь самолётов Су-57, до 12 Су-35С, до 12 Су-34, до 10 Су-30СМ2 и до 12 Як-130, а также сданы один или два стратегических бомбардировщика Ту-160М нового производства (уже построенные борта 8-05 и 9-01). В военно-транспортной авиации могут быть сданы до четырех самолетов Ил-76МД-90А и первый серийный самолет-заправщик Ил-78М-90А.

Один из поставленных ВКС России в 2022 году военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А (заводской номер 0210, регистрационный номер RF-78665) новой постройки ульяновского филиала ПАО "Ил" - "Авиастар" (в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"). Кневичи (Владивосток), 08.11.2022 (с) Владимир Сергеевич / russianplanes.net ( ссылка )