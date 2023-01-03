ВКС России получили еще три фронтовых бомбардировщика Су-34М

Сообщают, что 29 декабря 2022 года ВКС России была передана очередная партия фронтовых бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО), построенных на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в состав Госкорпорации Ростех). Согласно другому сообщению, данная партия включает три бомбардировщика Су-34М.

Предположительно, один из трёх переданных ВКС России 29.12.2022 фронтовых бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО) (бортовой номер "03 синий") новой постройки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Новосибирск, декабрь 2022 года (с) stream / paralay.iboards.ru

Пресс-релиз о данном событии не был широко распространен ОАК.

Поставленные 29 декабря самолеты стали, предположительно, третьей партией самолетов Су-34М, построенных НАЗ в 2022 году, и четвертой в целом партий по заключенному в июне 2020 года Министерством обороны Российской Федерации с ОАК новому трехлетнему контракту на строительство 24 модернизированных бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО).

Первые четыре самолета Су-34М по данному контракту были изготовлены НАЗ в 2021 году и в ноябре 2021 года переданы в состав в состав базирующегося на аэродром Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край) 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (с ноября 2022 года этот полк, активно принимающий участие в специальной военной операции на Украине, носит звание гвардейского). Затем в 2022 году ВКС были переданы еще две партии бомбардировщиков - в июне 2022 года, предположительно, четыре самолета Су-34М были также поставлены в состав базирующегося на аэродром Хурба 277-го бомбардировочного авиационного полка, а в ноябре 2022 года ВКС была поставлена еще одна партия, включавшая, видимо, три самолёта.

Бортовые номера бомбардировщиков Су-34М поставки 2022 года в официальных фото-и видеоматериалах ретушировались, но можно предположить, что поставки Су-34М в состав 277-го бомбардировочного полка позволили укомплектовать этими самолетами третью эскадрилью полка. Ранее 277-й бомбардировочный полк в Хурбе получил в 2016-2017 годах 26 самолетов Су-34, которыми были оснащены две эскадрильи полка (два из этих Су-34 были потеряны в столкновении 18 января 2019 года над Татарским проливом). Третья эскадрилья полка сохраняла на вооружении фронтовые бомбардировщики Су-24М2, переданные ей при перевооружении из двух других эскадрилий. В то же время ввиду боевых потерь, понесенных в 2022 году, полк, видимо, все равно остается неполностью укомплектованным.

Теперь ВКС России переданы еще три Су-34М постройки НАЗ, ставших завершающими для завода самолетами программы 2022 года. Таким образом, общее количество Су-34М, построенных в 2022 году, составило десять единиц, а общее количество изготовленных по контракту 2020 года - 14 самолетов. Опубликованы фотографии одного из переданных 29 декабря бомбардировщиков Су-34М, имеющего бортовой номер "03 синий". Можно предположить, что все три самолета имеют синие бортовые номера с "01" по "03", и таким образом данные самолеты были поставлены в новый авиационный полк, до того не использовавший бомбардировщики Су-34.

Предположительно, теперь общее количество построенных Су-34 достигло 153 единиц, включая семь опытных и предсерийных самолетов.

В августе 2022 года, по имеющейся информации, Министерство обороны России заключило с ОАК новый контракт на изготовление еще некоторого количества самолетов Су-34М (по неофициальным данным - около 15 единиц).

Предположительно, один из трёх переданных ВКС России 29.12.2022 фронтовых бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО) (бортовой номер "03 синий") новой постройки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Новосибирск, декабрь 2022 года (с) stream / forums.airforce.ru