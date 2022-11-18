ВКС России получили новую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

Как сообщило 16 ноября 2022 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", российские авиастроители передали Вооруженным силам партию фронтовых бомбардировщиков. Очередная партия новых самолетов Су-34 была изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (входит в состав госкорпорации "Ростех"). Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и совершили перелет к месту несения службы.

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО) новой постройки Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, ноябрь 2022 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В пресс-релизе ОАК цитируется: "В рамках исполнения государственного оборонного заказа мы изготовили и передали Минобороны России самолеты Су-34. Это надежные и многофункциональные машины", - сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. - Мы понимаем важность нашей работы по обеспечению российских вооруженных сил необходимой авиационной техникой и продолжим выполнять все взятые на себя обязательства. До конца текущего года ВКС России получат очередные самолеты, которые сегодня находятся в производстве".

Комментарий bmpd. Таким образом, речь идет о поставке еще нескольких (вероятнее всего, четырех) фронтовых бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО) новой постройки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ им. В.П. Чкалова) - филиала ПАО "Компания "Сухой". Облетные полеты этих новых самолетов (без нанесенных бортовых номеров) наблюдались в Новосибирске в августе-октябре 2022 года.

Предыдущая поставка (первая в 2022 году) также, предположительно, четырех самолетов Су-34М (Су-34НВО) была осуществлена НАЗ в июне 2022 года. Тогда самолеты были переданы в состав базирующегося на аэродром Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край) 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (с ноября 2022 года этот полк, активно принимающий участие в специальной военной операции на Украине, носит звание гвардейского).

Таким образом, поставленные теперь самолеты стали, предположительно, третьей партией самолетов Су-34М, построенных НАЗ по заключенному в июне 2020 года Министерством обороны Российской Федерации с ОАК новому трехлетнему контракту на строительство 24 модернизированных бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО). Если количество сданных теперь самолетов действительно составляет четыре, то общее количество построенных Су-34 достигло 151 единицы, включая семь опытных и предсерийных самолетов.

Первые четыре самолета Су-34М по данному контракту были изготовлены НАЗ в 2021 году и переданы в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка в Хурбе в ноябре 2021 года.

В августе 2022 года, по имеющейся информации, Министерство обороны России заключило с ОАК новый контракт на изготовление еще некоторого количества самолетов Су-34М (по неофициальным данным - около 15 единиц).

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО) новой постройки Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, ноябрь 2022 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"