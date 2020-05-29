Контракт на поставку самолетов Ил-76МД-90А перезаключен

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Германа Костринского "Минобороны переоценило транспортные самолеты. Ведомство смягчило условия контракта на поставку Ил-76МД-90А", Министерство обороны Российской Федерации на новых условиях заключило с ульяновским заводом "Авиастар-СП" крупнейший контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Прежний контракт от 2012 года предполагал поставку 39 самолетов в среднем по 3,6 млрд руб. за штуку. Впоследствии выяснилось, что каждый выпущенный самолет приносит заводу около 1 млрд руб. убытков и "Авиастар-СП" пока смог поставить всего шесть машин. По данным "Ъ", всего по старому контракту теперь будет сдано 13 самолетов, а с 2021-го вступит в силу новый контракт до 2028 года на 14 судов. Новая цена, по информации "Ъ", варьируется в пределах 4,5-5 млрд руб. за изделие.

Постройка на АО "Авиастар-СП" очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Минобороны заключило с "Авиастар-СП" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая, в свою очередь, входит в "Ростех") новый контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, рассказал "Ъ" топ-менеджер одного из авиапромышленных предприятий. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова подтвердили, что новый договор действительно подписан.

Первый контракт на поставку 39 самолетов стоимостью около 140 млрд руб. был подписан в октябре 2012 года бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым (сегодня занимает должность индустриального директора авиационного кластера "Ростеха") и бывшим главой ОАК Михаилом Погосяном в присутствии президента Владимира Путина. На тот момент контракт был крупнейшим заказом Минобороны у ОАК и должен был загрузить "Авиастар-СП" до 2018 года. Впоследствии предприятие столкнулось с техническими, финансовыми сложностями при его исполнении, что привело к убыткам.

Исходя из объема контракта от 2012 года, стоимость одного самолета составляла в среднем 3,6 млрд руб.

По словам собеседников "Ъ", на данный момент Минобороны передано шесть машин, до конца 2020 года ОАК планирует передать еще пять изделий. В дальнейшем по старому контракту военное ведомство должно получить еще два Ил-76МД-90А. Таким образом, по заключенному в 2012 году контракту Минобороны получит 13 самолетов вместо 39.

Источники "Ъ" в авиапроме говорят, что по новому контракту завод с 2021 года будет поставлять заказчику по два самолета в год до конца 2027-го. Таким образом, в новом договоре речь идет о 14 судах.

Новая цена одного самолета, по словам источников в авиапроме, варьируется от 4,5 млрд до 5 млрд руб.

В Минобороны, ОАК и Минпромторге не комментируют информацию о количестве самолетов и их цене. "Мы выполняем контрактные обязательства перед Минобороны",- сказали в ОАК.

По словам источника "Ъ" в "Авиастар-СП", завод мог сдать пять самолетов в 2019 году вместо трех, но планам помешали проблемы при приемке двигателей ПС-90А-76 производства входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Другой источник говорит, что в прошлом году во время проверки моторов стало очевидно, что вентиляторы двигателя нуждаются в доработке. Сегодня, по его словам, проблемы устранены. Третий источник "Ъ", знакомый с ходом приемки двигателей, утверждает, что они работали исправно и полностью отвечали техническому заданию. "Серийный двигатель работает с 2003 года, к нему никаких претензий быть не может. После полетов выяснилось, что его необходимо доработать под планер конкретного самолета. Что и было сделано",- утверждает он.

Все договорные обязательства по поставке двигателей ПС-90А-76 для комплектации самолетов Ил-76МД-90А выполнены в полном объеме, в согласованные сроки и с надлежащим качеством",- утверждают в ОДК.

Собеседник "Ъ" в ОАК, говоря о новом соглашении с Минобороны, подчеркивает, что после одобрения программы финансового оздоровления корпорации она не имеет права заключать убыточные контракты. Контракт от 2012 года получился именно таким: первые самолеты начинали строить по техническому заданию Минпромторга, но через некоторое время было принято решение строить их по техзаданию Минобороны. В калькуляционных материалах была допущена ошибка, из-за которой каждый переданный заказчику самолет приносил около 1 млрд руб. убытков. Как утверждали собеседники "Ъ", Анатолий Сердюков тогда выступал за развитие российско-украинского проекта Ан-70, из-за чего ОАК пришлось демпинговать, чтобы заказ не ушел к конкурентам.

Директор Центра АСТ Руслан Пухов считает, что в Минобороны нашли единственное оптимальное разрешение ситуации, пойдя на компромисс с производителем и подписав с ним новый контракт.