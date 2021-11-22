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Вьетнам получил первые самолеты Як-130

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Как сообщили неофициальные вьетнамские источники, 13 ноября 2021 года на вьетнамский аэродром Фукат (Куинён, провинция Биньдинь) были доставлены из России первые шесть учебно-боевых самолетов Як-130, из 12 заказанных для ПВО и ВВС Вьетнамской народной армии. Самолеты Як-130 были построены Иркутским авиационным заводом (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и были доставлены во Вьетнам на борту транспортных самолетов Ан-124-100. Утверждается, что остальные шесть Як-130 для Вьетнама будут доставлены в декабре.

Предположительно, первый доставленный во Вьетнам на борту транспортного самолета Ан-124-100 учебно-боевой самолет Як-130 (бортовой номер "2101") производства Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут", 13.11.2021 (с) twitter.com/AnnQuann / Lee Ann Quann @AnnQuann

Судя по фотографиям, первый из доставленных во Вьетнам самолетов Як-130 имеет бортовой номер "2101". Известно, что строившиеся для Вьетнама на ИАЗ самолеты имели серийные номера с 130.12.05-101 по 130.12.05-112.

Напомним, что в 2019 году Вьетнам заключил контракт на закупку 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше 350 млн долл. Вьетнам стал пятым иностранным получателем самолетов Як-130 (не считая Белоруссии) - после Алжира (получившего 16 самолетов), Бангладеш (16), Мьянмы (14) и Лаоса (четыре).

Согласно неофициальным вьетнамским публикациям, самолеты Як-130 поступят на вооружение эскадрильи восстанавливаемого в составе ПВО и ВВС ВНА 940-го учеьного авиационного полка, который формируется на основе личного состава базирующегося на Фукат 925-го истребительного авиационного полка (оснащенного истребителями Су-27СК/УБК) 372-й дивизии ВВС и базирующегося на аэродроме Донг Кат 910-го учебного авиационного полка Офицерской школы Академии ВВС ВНА (оснащенного учебно-тренировочными самолетами L-39C). Ранее 940-й учебно-тстребительный полк существовал в составе Офицерской школы Академии ВВС ВНА с 1979 по 2014 годы (с 1987 по 2005 годы именовался 920-м полком), базируясь на Фукат и являясь полком переучивания на истребители МиГ-21, но в 2010 году был передан в состав 372-й дивизии ВВС и переформирован в истребительный авиационный полк, получив истребители Су-27СК/УБК, и в 2014 году переименован в 925-й истребительный полк. Можно предположить, что после возрождения 940-й полк теперь снова будет выполнять задачи повышенной летной подготовки и переучивания на истребители.

Также сообщается, что 910-й учебный авиационный полк в 2023-2024 годах должен получить 12 заказанных в Чехии новых учебно-боевых самолетов L-39NG.

Первые доставленные во Вьетнам учебно-боевые самолеты Як-130 производства Иркутского авиационного завода ПАО "Корпорация "Иркут", 13.11.2021 (с) twitter.com/AnnQuann / Lee Ann Quann @AnnQuann

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