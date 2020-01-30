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Вьетнам заключил контракт на закупку учебно-боевых самолетов Як-130

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Как пишет газета "Ведомости" в материале Ивана Сафронова и Алексея Никольского "Вьетнам заключил контракт на российские учебно-боевые самолеты Як-130. Это открывает путь к закупкам Ханоем современных истребителей, считает эксперт", Россия и Вьетнам вернулись к сотрудничеству в сфере поставок авиационной техники. Как рассказали "Ведомостям" два менеджера предприятий оборонной промышленности, в 2019 году был подписан контракт на закупку не менее 12 учебно-боевых самолетов Як-130 на сумму свыше 350 млн долл. Приобретаемая ВВС Вьетнама эскадрилья российских самолетов должна заменить устаревшие чехословацкие L-39, поставлявшиеся в страну с начала 1980-х годов, говорит один из собеседников, вероятно, Як-130 будут переданы в 915-й учебный авиационный полк, сформированный на одной из вьетнамских авиабаз в 2018 году. В состав полка также входит вертолетная эскадрилья высшего училища ВВС Вьетнамской народной армии, вооруженная вертолетами Ми-8. В "Рособоронэкспорте" и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) от комментариев воздержались.

Учебно-боевой самолет Як-130 (бортовой номер "046"), поставленный ВВС Лаоса. Январь 2019 года (с) Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Связи Москвы и Ханоя в сфере оружейного экспорта начали выстраиваться практически сразу после распада СССР. Первые контракты были подписаны в 1994-1995 гг.: тогда Вьетнам закупил партию истребителей Су-27СК/УБК, что позволило им сформировать в своих ВВС первую эскадрилью, на вооружении которой состояли истребители четвертого поколения. Начиная с 2000-х гг. объемы техники начали возрастать: помимо в общей сложности 36 истребителей Су-30МК2, заказанных в 2003-2013 гг., вьетнамские военные законтрактовали поставку двух дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ-1, различных радаров, противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бастион-П", четырех фрегатов проекта 11661, строительство по лицензии ракетных и патрульных катеров. В декабре 2009 г. между двумя странами было подписано крупнейшее экспортное соглашение на сумму более $4 млрд о строительстве для Вьетнама шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636 "Варшавянка" и оборудовании для них пункта базирования. В 2017 г. Вьетнам закупил 64 танка Т-90. Крупные закупки столь широкой номенклатуры гарантировали стабильное попадание Вьетнама в топ-5 крупнейших покупателей российского оружия, говорит человек в системе ВТС, но после их выполнения на рубеже 2016-2017 гг. объемы упали. По словам собеседника "Ведомостей", Вьетнам занял выжидательную позицию, присматриваясь лишь к тем образцам вооружений, которые ему необходимы для сохранения вооруженных сил в постоянной боевой готовности. Вьетнам стал шестым инозаказчиком Як-130: ранее он экспортировался в Алжир, Бангладеш, Мьянму, Лаос и Белоруссию.

Новый контракт с Вьетнамом нацелен на замену морально и физически устаревших самолетов L-39, вкладываться в модернизацию которых не имело никакого практического и экономического смысла, считает главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. Теоретически в Ханое могли решиться на закупку каких-то иных учебно-боевых самолетов - например, родственного Як-130 итальянского M-346 (оба самолета выросли из совместной российско-итальянской разработки 90-х гг. - "Ведомости"), отмечает эксперт: "Но выбор в пользу Як-130 говорит о том, что данный самолет весьма конкурентоспособный и сохраняет стабильно высокий спрос на рынке". Кроме того, закупка Як-130 открывает возможности для дальнейших поставок более современных истребителей - таких, как Су-30СМ или Су-35, продолжает эксперт. Известно, что Як-130 продвигается на внешнем рынке как часть комплекса из учебных и боевых машин, Белоруссия и Мьянма уже законтрактовали вслед за Як-130 и Су-30СМ, напоминает Фролов.

Вчера же "Рособоронэкспорт" заявил о заключении первого экспортного контракта на поставку вертолетов Ми-38Т в транспортном и VIP-варианте с поставкой в 2021-2022 гг., ранее первые две машины этого типа поставлены Минобороны. Речь идет об одной из стран Ближнего Востока, сообщил собеседник в авиапромышленности.

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