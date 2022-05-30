ВКС России получили два новых серийных истребителя Су-57

Как сообщают споттеры, 25-26 мая 2022 года в аэропорту Новосибирска Толмачёво при перегоне к местам базирования в европейскую часть России совершили промежуточную посадку два новых истребителя пятого поколения Су-57, полученных ВКС России. Судя по фотографиям, эти два первых построенных в 2022 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиале ПАО "Компания "Сухой" в составе ОАК) новых истребителя Су-57 имеют красные бортовые номера "53" (регистрационный номер RF-81777) и "54" (регистрационный номер RF-81778).

Два новых полученных ВКС России истребителя Су-57 с красными бортовыми номерами "53" (регистрационный номер RF-81777) и "54" (регистрационный номер RF-81778), построенных в 2022 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиале ПАО "Компания "Сухой" в составе ОАК), во время промежуточной посадки в аэропорту Новосибирска Толмачёво при перегоне к местам базирования в европейскую часть России, 26.05.2022 (с) Телеграм-канал NskPlanes

Эти два истребителя, видимо, являются пятым и шестым серийными самолетами Су-57 постройки КнААЗ (то есть, предположительно, самолетами Т-50С-5 и Т-50С-6). По ранее публиковавшейся информации, в 2022 году КнААЗ планировал сдать Министерству обороны России четыре серийных Су-57.

Напомним, что два предыдущих серийных истребителя Су-57 КнААЗ сдал Министерству обороны Российской Федерации в конце 2021 года - предположительно, это были самолеты с серийными номерами 52201 (Т-50С-3) и 52202 (Т-50С-4), которые являлись третьим и четвертым серийными Су-57 постройки КнААЗ. Предположительно, это были истребители с бортовыми номерами "02 синий" и "52 синий".

3 февраля 2022 года в аэропорту Новосибирска Толмачёво были засняты при перегоне к местам базирования в европейскую часть России два самолета Су-57, имевшие красные бортовые номера "02" (не нес регистрационного номера) и "52" (имел регистрационный номер RF-81775). Самолет Су-57 с бортовым номером "02 красный" при этом нес на борту эмблему 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске (Астраханская область), и, видимо, предназначался для данной части. Предположительно, самолет с бортовым номером "02 красный" ранее имел номер "02 синий" и является новым самолетом постройки 2021 года с серийным номером 52201 (Т-50С-3).

Напомним, что первый фактически полученный в конце января 2021 года Министерством обороны Российской Федерации серийный истребитель Су-57 (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) производства КнААЗ получил бортовой номер "01" (первоначально тоже синего цвета), и, по известным данным, также был передан в состав 929-го ГЛИЦ в Ахтубинске.

Второй заснятый 3 февраля в Новосибирске самолет Су-57 с бортовым номером "52 красный", предположительно, являлся переданным ВКС России бывшим последним десятым летным прототипом ПАК ФА - самолетом Т-50-11, ранее летавшим с бортовым номером "511".

ПРедположительно, он поступил в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации на аэродром Липецк. Можно предположить, что два замеченных теперь в Новосибирске новых серийных Су-57 с красными бортовыми номерми "53" и "54" также предназначены для 4-го Центра в Липецке.

Напомним, что в августе 2018 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы первых двух серийных истребителей пятого поколения Су-57 (в облике Т-50С - борта Т-50С-1 и Т-50С-2) с двигателями "первого этапа" ("изделие 117"). Сроками исполнения контракта были 2018-2020 годы, с поставкой по одному самолету в 2019 и 2020 годах. В июне 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы суммарно уже 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57 (включая и два первых законтрактованных в 2018 году самолета), со сроком исполнения контракта по 2027 год.

Первый серийный самолет Су-57 (самолет Т-50С-1, серийный номер 51001, бортовой номер "01 синий"), построенный на КнААЗ, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре в начале декабря 2019 года и планировался к передаче Министерству обороны 27 декабря, но 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний разбился в результате аварии, по причине, предположительно, сбоя в системе управления самолетом.

Летные испытания второго из двух законтрактованных в 2018 году серийных образцов истребителя Су-57 (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) были начаты в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2020 года, он тоже получил бортовой номер "01 синий", и был сдан в декабре 2020 года, но только 29 января 2021 года официально был передан Министерству обороны.

Два новых полученных ВКС России истребителя Су-57 с красными бортовыми номерами "53" (регистрационный номер RF-81777) и "54" (регистрационный номер RF-81778), построенных в 2022 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиале ПАО "Компания "Сухой" в составе ОАК), во время промежуточной посадки в аэропорту Новосибирска Толмачёво при перегоне к местам базирования в европейскую часть России, 26.05.2022 (с) Телеграм-канал NskPlanes

Два новых полученных ВКС России истребителя Су-57 с красными бортовыми номерами "53" (регистрационный номер RF-81777) и "54" (регистрационный номер RF-81778), построенных в 2022 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиале ПАО "Компания "Сухой" в составе ОАК), во время промежуточной посадки в аэропорту Новосибирска Толмачёво при перегоне к местам базирования в европейскую часть России, 25.05.2022 (с) Борис Семёнов / vk.com/nskspotting