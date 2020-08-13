Второй серийный Су-57

Во пресс-релизе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК") о посещении 12 августа 2020 года Министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиала ПАО "Компания "Сухой" в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех), опубликована фотография, предположительно, находящегося на завершающей стадии сборки второго серийного образца истребителя пятого поколения Су-57 (предположительно, самолет Т-50С-2, серийный номер 51002).

Предположительно, находящийся на завершающей стадии сборки второй серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 (предположительно, самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) в цеху Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиала ПАО "Компания "Сухой". Комсомольск-на-Амуре, 12.08.2020 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Напомним, что в августе 2018 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы первых двух серийных истребителей пятого поколения Су-57 (в облике Т-50С - борта Т-50С-1 и Т-50С-2) с двигателями "первого этапа" ("изделие 117"). Сроки исполнения контракта - 2018-2020 годы, с поставкой по одному самолету в 2019 и 2020 годах. В июне 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы суммарно уже 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57 (включая и два первых законтрактованных в 2018 году самолета). Сроки исполнения контракта по 2027 год.

Первый серийный самолет Су-57 (самолет Т-50С-1, серийный номер 51001, бортовой номер "01 синий"), построенный на КнААЗ, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре в начале декабря 2019 года и планировался к передаче Министерству обороны 27 декабря, но 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний разбился в результате аварии, по причине, предположительно, сбоя в системе управления самолетом.

Потеря первого серийного образца Су-57 повлекла за собой крупные разбирательства на персональном уровне, включая смену руководства ПАО "Компания "Сухой". По имеющейся информации, "Сухой" будет вынужден компенсировать потерю за свой счет, изготовив еще один самолет взамен разбитого.

Теперь, видимо, практически готов второй серийный борт Т-50С-2 из заказанных в 2018 году.

В пресс-релизе ПАО "ОАК" от 12 августа 2020 года говорится:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил с рабочим визитом Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина - филиал ПАО "Компания "Сухой" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех). Министр проинспектировал выполнение гособоронзаказа и провел совещание, в ходе которого обсудили реализацию программы создания истребителей пятого поколения Су-57 на КнААЗ. В мероприятиях принял участие генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО "Компания "Сухой" Илья Тарасенко.

"На заводе Компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре проведена модернизация и техническое перевооружение производства, что позволяет нам успешно и в срок выполнять государственный оборонный заказ, - доложил министру обороны Сергею Шойгу генеральный директор ПАО "Компания "Сухой" Илья Тарасенко. - В рамках ГОЗ мы планируем поставить Министерству Обороны 76 авиационных комплексов Су-57 до 2028 года. Такая загрузка позволяет нам обеспечить динамичное развитие предприятия и достойные условия труда для наших сотрудников".

В ходе осмотра производственной площадки Илья Тарасенко продемонстрировал Министру обороны РФ цех окончательной сборки, где в настоящее время проводится подготовка поточной линии сборки многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57. Эти самолеты обладают высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей.

В рамках итогового совещания Министр обороны Сергей Шойгу объявил, что до конца года Министерство обороны заключит дополнительный контракт с компанией "Сухой" на поставку многофункциональных истребителей Су-35С.

Реализация этих программ позволит предприятию обеспечить загрузку и сохранить рабочие места для более 10 тысяч человек.

Предположительно, находящийся на завершающей стадии сборки второй серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 (предположительно, самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) в цеху Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиала ПАО "Компания "Сухой". Комсомольск-на-Амуре, 12.08.2020 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и Министерство обороны Российской Федерации