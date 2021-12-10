ВКС России получили первые в 2021 году фронтовые бомбардировщики Су-34

Как сообщила 7 декабря 2021 года пресс-служба Восточного военного округа, в бомбардировочную авиационную часть объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированную в Хабаровском крае, в минувшем месяце поступили несколько новых многоцелевых бомбардировщиков Су-34. В ближайшее время самолеты будут использоваться для учебно-тренировочных полетов в зимнем периоде обучения.

Один из новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, построенных по программе 2021 года на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова - филиале ПАО "Компания "Сухой". Самолет на момент съемки не нес бортового номера. Новосибирск, ноябрь 2021 года (с) VVN / russianplanes.net ( ссылка )

Комментарий bmpd. Таким образом, речь идет о поставке в ноябре, предположительно, четырех фронтовых бомбардировщиков Су-34 новой постройки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ им. В.П. Чкалова) - филиала ПАО "Компания "Сухой" в состав базирующегося на аэродром Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край) 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Это первые самолеты Су-34, построенные НАЗ в 2021 году и полученные в этом году ВКС России. Облетные полеты этих новых самолетов (без нанесенных бортовых номеров) наблюдались в Новосибирске в октябре-ноябре 2021 года.

Предположительно, что первые самолеты Су-34, построенные НАЗ по заключенному в июне 2020 года Министерством обороны Российской Федерации с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК") новому трехлетнему контракту на строительство 24 бомбардировщиков Су-34. Видимо, построенные самолеты имеют серийные номера с 12-01 по 12-04. Со сдачей этих самолетов общее количество построенных Су-34 составляет 143 единицы, включая семь опытных и предсерийных самолетов.

Ранее 277-й бомбардировочный авиационный полк в Хурбе получил в 2016-2017 годах 26 самолетов Су-34, которыми были оснащены две эскадрильи полка (два из этих Су-34 были потеряны в столкновении 18 января 2019 года над Татарским проливом). Третья эскадрилья полка сохранила на вооружении фронтовые бомбардировщики Су-24М2, переданные ей при перевооружении из двух других эскадрилий. Как можно понять, теперь Су-34 поступили на вооружение третьей эскадрильи на замену Су-24М2, и, видимо, планируется полное перевооружение 277-го полка на самолеты Су-34.

Следует отметить, что ранее в июне 2021 года пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что до конца текущего года на вооружение базирующегося на аэродром Шагол (Челябинск) 2-го гвардейского смешанного авиационного Оршанского Краснознамённого полка 21-я смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО должны поступить восемь первых модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-34М. До настоящего времени сведения о таком поступлении отсутствуют и в целом достоверность этого анонса неясна. Сейчас 2-й гвардейский смешанный авиационный полк в Шаголе имеет две эскадрильи фронтовых бомбардировщиков Су-34, полученных в 2017-2019 годах, и эскадрилью самолетов-разведчиков Су-24МР.

Возможно, один из четырех фронтовых бомбардировщиков Су-34 новой постройки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова - филиала ПАО "Компания "Сухой", поступивших в состав базирующегося на аэродром Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край) 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, ноябрь-декабрь 2021 года (с) Министерство обороны Российской Федерации