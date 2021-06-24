Войти
bmpd.livejournal.com

ВКС России получат первые восемь модернизированных самолетов Су-34М

230
0
0

Как сообщила 22 июня 2021 года пресс-служба Центрального военного округа, до конца текущего года на вооружение смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области поступят восемь модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34М поколения "4++".

Опытный образец фронтового бомбардировщика Су-34 (седьмой построенный экземпляр Т-10В-7, серийный номер 01-04, бортовой номер "47") с подвешенным опытным образцом одного из вариантов универсального контейнера разведки "Сыч" (видимо, в варианте радиолокационной разведки УКР-РЛ). Кубинка, 19.05.2015 (с) Алексей Карпулев / russianplanes.net

Усовершенствованные истребители-бомбардировщики Су-34М будут оснащены универсальными контейнерами разведки, созданным в результате опытно-конструкторской работы "Сыч". Установленное оборудование расширит возможности самолетов по обнаружению воздушных и наземных целей за счет использования новых средств радиотехнической, оптико-электронной и радиолокационной разведки.

Летный и инженерно-технический состав полка завершает переподготовку на данный тип самолетов в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации.

Комментарий bmpd. Таким образом, насколько можно судить, модификация Су-34М ориентирована в первую очередь на выполнение развелывательных задач. Судя по вышеприведенному сообщению, первые восемь Су-34М поступят на перевооружение разведывательной эскадрильи базирующегося на аэродром Шагол (Челябинск) 2-го гвардейского смешанного авиационного Оршанского Краснознамённого полка 21-я смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО ЦВО. Сейчас эта эскадрилья полка оснащена разведывательными самолетами Су-24МР. Две другие эскадрильи полка были в 2017-2019 годах оснащены новыми фронтовыми бомбардировщиками Су-34.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.05.2019
Российская авиация провела учения по отражению высадки морского и воздушного десанта на побережье Крыма
05.04.2018
Порядка 30 боевых самолетов ВВО принимают участие в окружном конкурсе "Авиадартс-2018"
05.10.2012
Летчики Западного военного округа осваивают новейшие бомбардировщики Су-34
28.11.2011
Минобороны рассказало о закупках авиатехники в 2012 году
24.11.2011
В 2012 году в ВВС России поступит около 90 единиц новой авиационной техники
07.03.2007
Третий серийный бомбардировщик Су-34 поднимется в воздух в конце года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 05:24
  • 147
Есть ли будущее у танков?
  • 24.06 04:48
  • 13
Авиаполк ЦВО получит восемь модернизированных бомбардировщиков Су-34М
  • 24.06 00:24
  • 5
Патриарх Кирилл связал службу в армии с развитием умственных способностей
  • 24.06 00:18
  • 2
Байден подал хороший пример другим противникам России
  • 23.06 23:24
  • 4
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше
  • 23.06 18:09
  • 31
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 23.06 17:25
  • 1
Россия будет усиливать свою военную группировку в Арктике в ответ на попытки дестабилизировать там обстановку - Медведев
  • 23.06 13:26
  • 2212
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.06 13:19
  • 9
Американские ВВС хотят получить две версии истребителя шестого поколения — «ближнюю» и «дальнюю»
  • 23.06 12:48
  • 1
СМИ: в космос вывели первый спутник, созданный специалистами с Маврикия
  • 23.06 12:46
  • 1
Экипаж китайской орбитальной станции планирует совершить два выхода в открытый космос
  • 23.06 07:59
  • 13
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 23.06 04:36
  • 22
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 23.06 00:47
  • 2
Северный морской щит: завершается строительство арктический «зенитной крепости»
  • 23.06 00:35
  • 2
Убийца "невидимки": как работает комплекс ПВО С-125