ВКС России получат первые восемь модернизированных самолетов Су-34М

Как сообщила 22 июня 2021 года пресс-служба Центрального военного округа, до конца текущего года на вооружение смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области поступят восемь модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34М поколения "4++".

Опытный образец фронтового бомбардировщика Су-34 (седьмой построенный экземпляр Т-10В-7, серийный номер 01-04, бортовой номер "47") с подвешенным опытным образцом одного из вариантов универсального контейнера разведки "Сыч" (видимо, в варианте радиолокационной разведки УКР-РЛ). Кубинка, 19.05.2015 (с) Алексей Карпулев / russianplanes.net

Усовершенствованные истребители-бомбардировщики Су-34М будут оснащены универсальными контейнерами разведки, созданным в результате опытно-конструкторской работы "Сыч". Установленное оборудование расширит возможности самолетов по обнаружению воздушных и наземных целей за счет использования новых средств радиотехнической, оптико-электронной и радиолокационной разведки.

Летный и инженерно-технический состав полка завершает переподготовку на данный тип самолетов в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации.

Комментарий bmpd. Таким образом, насколько можно судить, модификация Су-34М ориентирована в первую очередь на выполнение развелывательных задач. Судя по вышеприведенному сообщению, первые восемь Су-34М поступят на перевооружение разведывательной эскадрильи базирующегося на аэродром Шагол (Челябинск) 2-го гвардейского смешанного авиационного Оршанского Краснознамённого полка 21-я смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО ЦВО. Сейчас эта эскадрилья полка оснащена разведывательными самолетами Су-24МР. Две другие эскадрильи полка были в 2017-2019 годах оснащены новыми фронтовыми бомбардировщиками Су-34.