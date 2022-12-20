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В состав ВВС Мьянмы официально введены первые два истребителя Су-30СМЭ

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15 декабря 2022 года на уже традиционной ежегодной церемонии, в этом году приуроченной к 75-летию мьянманской (бирманской) авиации, на аэродроме летного училища военно-воздушных сил Мьянмы Мейтхила (близ Мандалая) в состав ВВС Мьянмы были официально введены 15 различных самолетов и вертолетов, включая два первых полученных от России многофункциональных истребителя Су-30СМЭ. На церемонии присутствовал председатель Государственного административного совета Мьянмы и главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн.

Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода. Мейтхила, 15.12.2022 (с) 1221cd.org

Напомним, что контракт на поставку Мьянме шести истребителей Су-30СМЭ производства Иркутского авиационного завода ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех) был заключен АО "Рособоронэкспорт" во время визита в Мьянму Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу 21-22 января 2018 года. Стоимость контракта в российских неофициальных источниках указывалась в 400 млн долл - возможно, без стоимости авиационного вооружения. Контракт финансировался в счет российского кредита, и видимо, согласование его условий привело к затягиванию реализации.

Первый изготовленный для Мьянмы истребитель Су-30СМЭ был продемонстрирован старшему генералу Мин Аун Хлайн во время посещения им Иркутского авиационного завода еще в апреле 2019 года. Тогда же, видимо, был уже готов и второй самолет. Однако в итоге первые два построенные истребителя Су-30СМЭ по этому контракту были переданы мьянманской стороне только в марте 2022 года и начали совершать полеты с аэродромов Нейпьидо и Мейтхила с начала июля 2022 года. По некоторым сообщениям, самолеты уже успели принять участие в боевых действиях против вооруженной оппозиции, но официально были введены в строй ВВС Мьянмы только на церемонии 15 декабря. Первые полученные Мьянмой Су-30СМЭ имеют мьянманские бортовые номера "1904" и "1905". Оба они совершили на церемонии 15 декабря демонстрационный полет.

Мьянма таким образом стала первым заказчиком и получателем самолета Су-30СМЭ - экспортной версии истребителя Су-30СМ. В начале сентября 2022 года старший генерал Мин Аун Хлайн снова посетил Иркутский авиационный завод, где ознакомился с изготовлением самолетов Су-30СМЭ для Мьянмы.

Кроме того, на церемонии 15 декабря в состав ВВС Мьянмы были введены пять китайских экспортных легких истребителей FTC-2000G (бортовые номера "1401", "1403", "1404", "1405" и "1406"), один китайский учебно-боевой истребитель FT-7M (бортовой номер "1665", видимо, поставлен из наличия), четыре китайских учебно-боевых самолета K-8W (известные бортовые номера "3937" и "3938"), один китайский военно-транспортный самолёт Y-8F-200 (бортовой номер "5821"), и, неожиданно, два противолодочных вертолета Ка-28 советского/российского производства (бортовые номера "6351" и "6352").

Предположительно, вертолеты Ка-28 переданы Мьянме из состава авиации ВМС Индии. Неясно, сохранили ли они противолодочное вооружение и оборудование. Ранее, по сообщениям мьянманских оппозиционных источников, один вертолет Ка-28 впервые наблюдался 19 октября во время действий вооруженных сил Мьянмы против оппозиции в Сагайне.

Что касается китайских экспортных легких двухместных истребителей FTC-2000G, то ранее в октябре 2022 года появились сообщения о закупке Мьянмой минимум восьми самолетов этого типа. Шесть из них были в начале ноября доставлены на авиабазу ВВС Мьянмы Намсан и теперь пять из них официально введены в строй (отсутствовал, видимо, самолет с бортовым номером "1402"). Мьянма стала первым получателем истребителей FTC-2000G. Ране сообщалось, что шесть таких самолетов в 2020 году заказала Камбоджа, но поставки ей до сих пор не были начаты.

Самолет FTC-2000G является экспортной модификацией китайского сверхзвукового учебно-боевого самолета FTC-2000 (обозначение в НОАК JL-9 или JJ-9), разработанного и производимого китайской авиастроительной компанией Guizhou Aircraft Industry Corporation (GAIC, Гуйян, провинция Гуйчжоу), входящей в состав китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC. Самолет FTC-2000 (JL-9) создан на основе также сверхзвукового учебно-боевого самолета JJ-7A (аналога МиГ-21У), длительное время время выпускавшегося заводом в Гуйяне, и серийно производится GAIC для ВВС и авиации ВМС НОАК с 2011 года. FTC-2000G является фактически вариантом легкого истребителя, и при сохранении двухместной кабины оснащен бортовой РЛС и может быть вооружен значительным спектром управляемого оружия класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", имея семь узлов внешней подвески.

Что касается переданных на церемонии 15 декабря 2022 года ВВС Мьянмы очередных четырех китайских учебно-боевых самолетов K-8W, то укажем, что Мьянма ранее получила 12 самолетов К-8 по контракту еще 1998 года, а в 2009 году подписала соглашение с китайской стороной относительно приобретения 48 (по другим данным, 50) модифицированных самолетов K-8W со сборкой их в Мьянме. Как можно судить, реализация этого соглашения сильно затянулась, и сборка самолетов K-8W из поставляемых из КНР машинокомплектов была начата на авиаремонтном предприятии ВВС Мьянмы в Мейтхила только в 2016 году. Точное количество уже собранных там самолетов K-8W неизвестно, но, по одному из сообщений, к началу 2021 году составило 20 единиц, что с учетом передававшихся на церемониях 15 декабря 2021 и 2022 годов самолетов K-8W (по четыре единицы), дает теперь их общее количество в 28 единиц.

Самолеты и вертолеты, введенные в строй ВВС Мьянмы на аэродроме Мейтхила 15.12.2022. Снимок сделан 11.12.2022 при подготовке к церемонии. На переднем плане один из двух первых полученных ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода (с) mphkmib

Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы противолодочных вертолетов Ка-28. Мейтхила, 15.12.2022 (с) 1221cd.org

Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1904") производства Иркутского авиационного завода в ходе демонстрационного полета на церемонии на аэродроме Мейтхила, 15.12.2022 (с) via Телеграм-канал Dambiev

Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1904") производства Иркутского авиационного завода на аэродроме Мейтхила, 15.12.2022 (с) via Телеграм-канал Dambiev и социальные сети

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