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Камбоджа получит китайские самолеты FTC-2000G

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Как сообщил таиландский веб-ресурс TAF , Камбоджа в 2021 году получит первые китайские учебно-боевые самолеты FTC-2000G в рамках заключенного с китайской стороной в начале 2020 года контракта. Камбоджийский личный состав уже в 2020 году проходил в КНР подготовку на эти самолеты. Известно, что поставки по контракту будут проходить в 2021-2023 годах, точное количество заказанных Камбоджей самолетов FTC-2000G не сообщалось, но, предположительно, равно шести.

Второй опытный образец китайского экспортного учебно-боевого самолета FTC-2000G (c) AVIC

Самолет FTC-2000G является экспортной модификацией китайского сверхзвукового учебно-боевого самолета FTC-2000 (обозначение в НОАК JL-9 или JJ-9), разработанного и производимого китайской авиастроительной компанией Guizhou Aircraft Industry Corporation (GAIC, Гуйян, провинция Гуйчжоу), входящей в состав китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC. Самолет FTC-2000 (JL-9) создан на основе также сверхзвукового учебно-боевого самолета JJ-7A (аналога МиГ-21У), длительное время время выпускавшегося заводом в Гуйяне, и серийно производится GAIC для ВВС и авиации ВМС НОАК с 2011 года.

Первый прототип экспортного варианта FTC-2000G совершил первый полет в Гуйяне 28 сентября 2018 года, второй прототип - 29 октября 2019 года. FTC-2000G является фактически вариантом легкого истребителя, и при сохранении двухместной кабины оснащен бортовой РЛС и может быть вооружен значительным спектром управляемого оружия класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", имея семь узлов внешней подвески.

Камбоджа стала первым известным заказчиком FTC-2000G, о контракте с ней сообщения были опубликованы в начале 2020 года. Одновременно Камбоджа стала вторым заказчиком самолетов серии FTC-2000 после Судана, по контракту 2016 года получившего в 2018 году шесть самолетов в учебно-боевой версии FTC-2000 AJT, практически идентичной самолетам JL-9 ВВС НОАК.

Характеристики китайского экспортного учебно-боевого самолета FTC-2000G (c) проспект AVIC

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  • В новости упоминаются
Страны
Камбоджа
Китай
Судан
Таиланд
Продукция
МиГ-21
Компании
AVIC
Проекты
2020-й год
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