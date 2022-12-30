ВКС России получили четыре новых серийных истребителя Су-57

ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" 28 декабря 2022 года сообщило, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил и передал Министерству обороны России очередную партию серийных самолетов пятого поколения Су-57 в рамках программы поставок текущего года.

Два из четырех полученных ВКС России новых истребителей Су-57 постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завод имени Ю.А. Гагарина ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" во время вылета из Комсомольска-на-Амуре для перегона к месту базирования, 28.12.2022. Бортовые и регистрационные номера заретушированы (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

"Системные решения, принятые на государственном уровне по поддержке модернизации предприятия, позволили своевременно развернуть серийное производство самолетов пятого поколения. Расширение производственных мощностей продолжается, вводится в строй новое высокотехнологичное оборудование, дополнительно привлекается производственный персонал. Работает современная поточная линия окончательной сборки", - отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

"Новая партия истребителей пятого поколения Су-57 поставлена в рамках большого контракта с Министерством обороны России. Этот самолет - будущее российской боевой авиации, в нем воплотились передовые технологии и конструкторские решения. Он обладает сверхманевренностью, малозаметен, может уничтожать воздушные и наземные цели, обнаруживать противника на больших расстояниях, действовать в условиях сетецентрической войны. В его планере широко применены композиционные материалы, самолет оснащен новейшим бортовым оборудованием. Сейчас на КнААЗ им. Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре реализуется масштабный проект модернизации, который позволит существенно нарастить выпуск этих боевых машин", - сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

"Наш авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выполнил программу текущего года по производству авиационных комплексов пятого поколения Су-57 и многоцелевых истребителей Су-35С для российских ВКС. Мы продолжим выполнять наши обязательства. Самолёты, запланированные к поставкам в следующем году, уже находятся в производстве", - заявил генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь.

Со стороны bmpd укажем, что, как сообщили споттеры, 28 декабря 2022 года в аэропорту Новосибирска Толмачёво при перегоне к местам базирования в европейскую часть России из Комсомольска-на-Амуре совершили промежуточную посадку четыре новых истребителя пятого поколения Су-57, полученных ВКС России.

Таким образом, ВКС России получили еще четыре построенных в 2022 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" серийных истребителя пятого поколения Су-57, в дополнение к двум, переданным в мае 2022 года. На всех известных видео- и фотоматериалах, бортовые номера и регистрационные четыре истребителей, переданных в декабре, заретушированы. Переданные в мае два истребителя Су-57 имели красные бортовые номера "53" (регистрационный номер RF-81777) и "54" (регистрационный номер RF-81778).

Обращает на себя внимание, что четыре переданных теперь Су-57 впервые из серийных самолётов этого типа имеют внешние подвески с катапультирующими устройствами для вооружения.

Таким образом, суммарно к настоящему времени ВКС России, видимо, получили десять серийных истребителей Су-57:

Бортовой номер "01" - первый фактически полученный 29 января 2021 года Министерством обороны Российской Федерации серийный истребитель Су-57 (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) производства КнААЗ. Изначально имел бортовой номер "01 синий".

Бортовой номер "02 красный" - построен в 2021 году, замечен в Толмачево при перегоне 3 февраля 2022 года, при этом нес на борту эмблему 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске (Астраханская область). Предположительно, изначально имел бортовой номер "02 синий" (Т-50С-3, серийный номер 52201).

Бортовой номер "52 красный" (регистрационный номер RF-81775) - построен в 2021 году, замечен в Толмачево при перегоне 3 февраля 2022 года.

Бортовые номера "53 красный" (регистрационный номер RF-81777) и "54 красный" (регистрационный номер RF-81778) - построены в 2022 году, замечены в Толмачево при перегоне 25-26 мая 2022 года.

Бортовой номер "52 синий" - самолет, продемонстрированный в презентационном ролике КнААЗ в начале 2022 года. Видимо, борт постройки 2021 года, но до сих пор он не отмечался в Толмачево при перегоне.

Четыре переданных теперь истребителя Су-57 постройки 2022 года, бортовые и регистрационные номера заретушированы.

Напомним, что в августе 2018 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" (в составе ОАК) подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы первых двух серийных истребителей пятого поколения Су-57 (в облике Т-50С - борта Т-50С-1 и Т-50С-2) с двигателями "первого этапа" ("изделие 117"). Сроками исполнения контракта были 2018-2020 годы, с поставкой по одному самолету в 2019 и 2020 годах. В июне 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы суммарно уже 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57 (включая и два первых законтрактованных в 2018 году самолета), со сроком исполнения контракта по 2027 год.

Первый серийный самолет Су-57 (самолет Т-50С-1, серийный номер 51001, бортовой номер "01 синий"), построенный на КнААЗ, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре в начале декабря 2019 года и планировался к передаче Министерству обороны 27 декабря, но 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний разбился в результате аварии, по причине, предположительно, сбоя в системе управления самолетом.

Летные испытания второго из двух законтрактованных в 2018 году серийных образцов истребителя Су-57 (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) были начаты в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2020 года, он тоже получил первоначально бортовой номер "01 синий", и был сдан в декабре 2020 года, но только 29 января 2021 года официально был передан Министерству обороны. Самолет находится в составе 929-го Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова Министерства обороны Российской Федерации в Ахтубинске.

В 2021 году на КнААЗ по контракту 2019 года, видимо, были построено три следующих серийных истребителя Су-57, а в 2022 году - еще шесть.

Два из четырех полученных ВКС России новых истребителей Су-57 постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завод имени Ю.А. Гагарина ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" во время вылета из Комсомольска-на-Амуре для перегона к месту базирования, 28.12.2022. Бортовые и регистрационные номера заретушированы (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

Четыре переданных ВКС России новых серийных истребителя Су-57 постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завод имени Ю.А. Гагарина ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" во время промежуточной посадки в аэропорту Новосибирска Толмачёво при перегоне к местам базирования в европейскую часть России, 28.12.2022. Бортовые и регистрационные номера заретушированы (с) NSK Planes

Видео (с) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация":

Видео четырех новых Су-57 во время пролета над Новосибирском 28.12.2022 (с) Телеграм-канал "Война. История. Оружие" :