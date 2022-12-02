Министерство обороны России получило еще два новых военно-транспортных самолёта Ил-76МД-90А

Как сообщило 28 ноября 2022 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ульяновский филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех), изготовил и передал очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный в интересах Министерства обороны Российской Федерации.

Четвёртый построенный в 2022 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0301, регистрационный номер RF-78666). Снимок еще неокрашенного самолета с заретушированными номерами. Ульяновск, ноябрь 2022 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

По этому поводу в пресс-релизе ОАК и Ростеха говорится:

"Мы ведем регулярные поставки авиационной техники в интересах Минобороны. В этом году в войска уже переданы партии истребителей Су-30СМ2 и Су-35С, фронтовых бомбардировщиков Су-34, учебно-боевых самолетов Як-130, а сегодня российская армия получила очередной серийный военный транспортник Ил-76МД-90А. Эта машина - глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Она получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, "стеклянную кабину", имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность. Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет, который станет основой российской транспортной авиации. Мы планомерно наращиваем производство этих машин для российского военного ведомства, следующий транспортник находится в высокой степени готовности", - сказал директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Для выполнения задач по наращиванию объемов производства ульяновский авиазавод продолжает набор основных производственных рабочих и ведет собственное обучение по наиболее востребованным профессиям. В настоящее время уже принято более 1000 человек, из которых 80 процентов - ученики по рабочим специальностям. В 2023 году завод планирует прирасти более чем на 1100 производственных рабочих.

"Поставка новых транспортных самолетов - наш вклад в обеспечение потребностей ВТА и укрепления обороноспособности страны. Сегодня в поточной линии сборки находится очередной Ил-76МД-90А. На заводе уже создается производственный задел на будущий год. В цехах в различной степени готовности находятся несколько воздушных судов, которые планируется сдать в 2023 году", - сказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Со стороны bmpd укажем, что, судя по сопровождающим пресс-релиз ОАК фотографиям, Министерству обороны России был передан четвертый построенный в 2022 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0301 (ранее ошибочно сообщалось о заводском номере 0211) и регистрационным номером RF-78666. Самолет был выкачен из цеха 20 октября 2022 года и совершил первый полет на заводском аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный 3 ноября.

Как сообщают, ранее, в конце октября Министерству обороны России был передан третий построенный в 2022 году на "Авиастаре" самолет Ил-76МД-90А - борт с заводским номером 0210 и регистрационным номером RF-78665, совершивший первый полет 26 августа. Таким образом, завод "Авиастар" впервые сдал четыре самолета Ил-76МД-90А за год.

Также сообщают, что 29 ноября на "Авиастаре" состоялась выкатка пятого построенного в 2022 году самолета Ил-76МД-90А с заводским номером 0302 и регистрационным номером 78667.

Данные два самолета Ил-76МД-90А стали, соответственно, 12-м и 13-м бортами, построенными на "Авиастаре" в Ульяновске по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей. Из за сильного затягивания реализации контракта и роста фактической стоимости самолётов, в мае 2020 года Министерство обороны России на новых условиях перезаключило с АО "Авиастар-СП" (ныне филиал ПАО "Ил" - "Авиастар") контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом теперь должно было быть сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А (и таким образом, контракт теперь завершен), а с 2021 года должен был вступить в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов.

Первый самолет Ил-76МД-90А, для Министерства обороны России по контракту 2012 года c серийным номером 0108 (регистрационный номер RF-78654), построенный на "Авиастаре", был впервые поднят в воздух 15 декабря 2015 года, и 17 января 2016 года поступил в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново.

Второй и третий самолеты Ил-76МД-90А по контракту 2012 года были построены "Авиастаром" в 2018 году и сданы Министерству обороны России в первой половине 2019 года - борта с серийными номерами 0109 (регистрационный номер RF-78655, совершил первый полет в Ульяновске 7 ноября 2018 года и был передан ВКС России 2 апреля 2019 года) и 0110 (регистрационный номер RF-78656, совершил первый полет 22 декабря 2018 года и передан ВКС 16 мая 2019 года). Оба этих самолета вошли в состав сформированного в конце 2017 года 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России, базирующегося на заводской аэродром "Авиастар-СП" Ульяновск-Восточный, став первыми двумя Ил-76МД-90А, поступившими в линейную часть ВКС России. В этот же полк поступил затем и единственный построенный в 2019 году новый самолет Ил-76МД-90А (четвертый по данному контракту) - борт с заводским номером 0202 (регистрационный номер RF-78657), поднятый в воздух 13 июня 2019 года и переданный ВКС России 30 августа 2019 года.

В 2020 году "Авиастар" поднял в воздух три новых самолета Ил-76МД-90А (пятый, шестой и седьмой по данному контракту). 17 марта 2020 года на заводском аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный совершил первый полет самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0203 (регистрационный номер RF-78658, название "Генрих Новожилов"), 26 августа - второй самолет с заводским номером 0204 (регистрационный номер RF-78659, в августе 2021 года получил название "Николай Макаровец"), а 6 декабря - третий самолет с заводским номером 0205 (регистрационный номер RF-78660). Все три этих борта были переданы Министерству обороны России только 29 января 2021 года, также войдя в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка.

В 2021 году "Авиастар" поднял в воздух только два новых самолета Ил-76МД-90А (восьмой и девятый по данному контракту), которые были в сентябре и декабре 2021 года сданы Министерству обороны России и также вошли в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка - борта с заводскими номерами 0206 (регистрационный номер RF-78661, первый полет в Ульяновске 10 июня 2021 года) и 0207 (регистрационный номер RF-78662, первый полет 4 октября 2021 года).

Теперь в 2022 году "Авиастар" сдал уже четыре самолета Ил-76МД-90А. Первый построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0208 (регистрационный номер RF-78663) был выкачен из цеха в середине января 2022 года, совершил первый полет 16 марта и 22 апреля был передан в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка, став девятым Ил-76МД-90А в полку. Второй построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0209 (регистрационный номер RF-78664) был выкачен из цеха в конце мая 2022 года, совершил первый полет 7 июня и 12 октября был передан ВКС России. Теперь сданы еще два самолета с заводскими номерами 0210 и 0301.

Ранее "Авиастар" по контракту от ноября 2011 года АО "ОАК - Транспортные самолеты" построило в 2014-2015 годах три самолета Ил-76МД-90А установочной партии с серийными номерами 0103, 0104, 0105. Первые два из них были переданы ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК) для создания на их базе машин специального назначения, а самолет с серийным номером 0105 был 3 декабря 2015 года также передан в состав 610-го ЦБППЛС ВТА в Иваново.

Кроме того, на "Авиастаре" также построен первый опытный образец самолета-заправщика Ил-78М-90А (серийный номер 0201, регистрационный номер RF-78741), разработанного ПАО "Ил" на основе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и совершившего первый полет в Ульяновске 19 января 2018 года. Однако после 11 месяцев доработок только 27 декабря 2018 года первый прототип Ил-78М-90А совершил четвертый испытательный полет, официально зачтенный как первый по программе заводских летных испытаний. Данный самолет продолжает находиться на этапе испытаний.

Таким образом, к настоящему времени завод "Авиастар" построил и сдал суммарно 17 экземпляров (включая прототип) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.

Четвёртый построенный в 2022 году на ульяновском филиале ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) и переданный ВКС России военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0301, регистрационный номер RF-78666). Снимок еще неокрашенного самолета с заретушированными номерами. Ульяновск, ноябрь 2022 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"