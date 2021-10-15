Построен очередной Ил-76МД-90А

Как сообщают споттеры, 4 октября 2021 года на заводском аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный начались летные испытания построенного на ульяновском АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А с заводским номером 0207 (регистрационный номер 78662). Самолет был выкачен из цеха 29 сентября и пока что не окрашен. Это второй самолет Ил-76МД-90А новой постройки, поднятый в воздух в 2021 году.

Второй построенный в 2021 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Ульяновске военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0207, регистрационный номер 78662) перед первым полетом. Ульяновск, 04.10.2021 (с) ATC-Controller / aviaforum.ru

Ранее 8 сентября 2021 года в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России, базирующегося на заводской аэродром АО "Авиастар-СП" Ульяновск-Восточный, был передан первый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный на "Авиастар-СП" в 2021 году - борт с заводским номером 0206 (регистрационный номер RF-78661), совершивший первый полет в Ульяновске 10 июня 2021 года.

Два первых самолета Ил-76МД-90А, поднятых в воздух в 2021 году, стали первыми двумя самолетами, построенными на новой поточной линии сборки ПЛС-76, которую ввели в эксплуатацию на "Авиастар-СП" в октябре 2019 года. Работы по установке линии ПЛС-76 на "Авиастаре-СП" велись с осени 2016 года в цеху, длина которого составляет 500 м, а ширина - 100 м. Конструктивно-технологическая отработка сборки изделий на ПЛС-76 проходит на трех серийных самолетах Ил-76МД-90А с заводскими номерами 0206, 0207 и 0208. По всей видимости, самолет с заводскими номероми 0208 предприятию также удастся поднять в воздух до конца 2021 года. Предполагается, что на поточной линии сборки ПЛС-76 в последующем удастся обеспечить темп постройки до 12 самолетов Ил-76МД-90А в год.

В целом взлетевший 4 октября самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0207 (регистрационный номер RF-78662) стал девятым бортом, построенным АО "Авиастар-СП" в Ульяновске по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей.

Первый самолет Ил-76МД-90А, для Министерства обороны России по контракту 2012 года c серийным номером 0108 (регистрационный номер RF-78654) был построен на "Авиастар-СП" более четырех лет назад и впервые поднят там в воздух 15 декабря 2015 года, и 17 января 2016 года поступил в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново.

Второй и третий самолеты Ил-76МД-90А по контракту 2012 году были построены "Авиастар-СП" в 2018 году и сданы Министерству обороны России в первой половине 2019 года - борта с серийными номерами 0109 (регистрационный номер RF-78655, совершил первый полет в Ульяновске 7 ноября 2018 года и был передан ВКС России 2 апреля 2019 года) и 0110 (регистрационный номер RF-78656, совершил первый полет 22 декабря 2018 года, передан ВКС 16 мая 2019 года). Оба этих самолета вошли в состав сформированного в конце 2017 года 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России, базирующегося на заводской аэродром "Авиастар-СП" Ульяновск-Восточный, став первыми двумя Ил-76МД-90А, поступившими в линейную часть ВКС России. В этот же полк поступил затем и единственный построенный в 2019 году новый самолет Ил-76МД-90А (четвертый по данному контракту) - борт с заводским номером 0202 (регистрационный номер RF-78657), поднятый в воздух 13 июня 2019 года и переданный ВКС России 30 августа 2019 года.

В 2020 году "Авиастар-СП" подняло в воздух три новых самолета Ил-76МД-90А (пятый, шестой и седьмой по данному контракту). 17 марта 2020 года на заводском аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный совершил первый полет самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0203 (регистрационный номер RF-78658, название "Генрих Новожилов"), 26 августа - второй самолет с заводским номером 0204 (регистрационный номер RF-78659, в августе 2021 года получил название "Николай Макаровец"), а 6 декабря 2020 года - третий самолет с заводским номером 0205 (регистрационный номер RF-78660). Все три этих борта были переданы Министерству обороны России только 29 января 2021 года, также войдя в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка.

Ранее "Авиастар-СП" по контракту от ноября 2011 года АО "ОАК - Транспортные самолеты" построило в 2014-2015 годах три самолета Ил-76МД-90А установочной партии с серийными номерами 0103, 0104, 0105. Первые два из них были переданы ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК) для создания на их базе машин специального назначения, а самолет с серийным номером 0105 был 3 декабря 2015 года также передан в состав 610-го ЦБППЛС ВТА в Иваново.

Кроме того, на "Авиастар-СП" также построен первый опытный образец самолета-заправщика Ил-78М-90А (серийный номер 0201, регистрационный номер RF-78741), разработанного ПАО "Ил" на основе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и совершившего первый полет в Ульяновске 19 января 2018 года. Однако после 11 месяцев доработок только 27 декабря 2018 года первый прототип Ил-78М-90А совершил четвертый испытательный полет, официально зачтенный как первый по программе заводских летных испытаний. Данный самолет продолжает находиться на этапе испытаний.

Таким образом, к настоящему времени завод "Авиастар-СП" построил суммарно 13 экземпляров (включая прототип) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.

В мае 2020 года стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации на новых условиях перезаключило с АО "Авиастар-СП" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом теперь будет сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А, а с 2021 года вступит в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов.

Проходящий заводские летные испытания второй построенный в 2021 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Ульяновске военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0207, регистрационный номер 78662), октябрь 2021 года (с) Александр Гук / shuravi07 / www.instagram.com