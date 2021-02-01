Три самолета Ил-76МД-90А постройки 2020 года переданы Министерству обороны России

Как сообщают, в рамках состоявшегося 29 января 2021 года Единого дня приемки военной продукции, Министерство обороны Российской Федерации, наконец, официально приняло три новых военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А, построенных в 2020 году на ульяновском АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") - самолеты с заводскими номерами 0203 (регистрационный номер RF-78658), 0204 (регистрационный номер RF-78659) и 0205 (регистрационный номер RF-78660).

Два из трех переданных Министерству обороны Российской Федерации в рамках Единого дня приемки военной продукции новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, построенных в 2020 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") - самолеты с заводскими номерами 0203 (регистрационный номер RF-78658, название "Генрих Новожилов") и 0205 (регистрационный номер RF-78660). Ульяновск, 29.01.2021 (с) кадр из видео АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

В рамках передачи этих самолетов, находящихся в Ульяновске на АО "Авиастар-СП", состоялась также церемония присвоения борту с заводским номером 0203 (регистрационный номер RF-78658) названия "Генрих Новожилов" в честь заслуженного авиаконструктора Генриха Васильевича Новожилова.

Все три новых самолета вошли в состав сформированного в конце 2017 года 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России, базирующегося на заводской аэродром "Авиастар-СП" Ульяновск-Восточный, что довело общее количество Ил-76МД-90А в составе этого полка до шести единиц.

Напомним, что построенный "Авиастар-СП" самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0203 (регистрационный номер RF-78658) совершил первый полет в Ульяновске еще 17 марта 2020 года. Самолет с заводским номером 0204 (регистрационный номер RF-78659) совершил там первый полет 26 августа 2020 года, а борт с заводским номером 0205 (регистрационный номер RF-78660) совершил первый полет 6 декабря 2020 года. Эти самолеты стали пятым, шестым и седьмым бортом, построенными "Авиастар-СП" по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей.

Первый самолет Ил-76МД-90А, для Министерства обороны России по контракту 2012 года c серийным номером 0108 (регистрационный номер RF-78654) был построен на "Авиастар-СП" более четырех лет назад и впервые поднят там в воздух 15 декабря 2015 года, и 17 января 2016 года поступил в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново.

Второй и третий самолеты Ил-76МД-90А по контракту 2012 году были построены "Авиастар-СП" в 2018 году и сданы Министерству обороны России в первой половине 2019 года - борта с серийными номерами 0109 (регистрационный номер RF-78655, совершил первый полет в Ульяновске 7 ноября 2018 года и был передан ВКС России 2 апреля 2019 года) и 0110 (регистрационный номер RF-78656, совершил первый полет 22 декабря 2018 года, передан ВКС 16 мая 2019 года). Оба этих самолета вошли в состав сформированного в конце 2017 года 235-го военно-транспортного авиационного полка, базирующегося на заводской аэродром "Авиастар-СП" Ульяновск-Восточный, став первыми двумя Ил-76МД-90А, поступившими в линейную часть ВКС России. В этот же полк поступил затем и единственный построенный в 2019 году новый самолет Ил-76МД-90А (четвертый по данному контракту) - борт с заводским номером 0202 (регистрационный номер RF-78657), поднятый в воздух 13 июня 2019 года и переданный ВКС России 30 августа 2019 года.

Ранее "Авиастар-СП" по контракту от ноября 2011 года АО "ОАК - Транспортные самолеты" построило в 2014-2015 годах три самолета Ил-76МД-90А установочной партии с серийными номерами 0103, 0104, 0105. Первые два из них были переданы ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК) для создания на их базе машин специального назначения, а самолет с серийным номером 0105 был 3 декабря 2015 года также передан в состав 610-го ЦБППЛС ВТА в Иваново.

Кроме того, на "Авиастар-СП" также построен первый опытный образец самолета-заправщика Ил-78М-90А (серийный номер 0201, регистрационный номер RF-78741), разработанного ПАО "Ил" на основе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и совершившего первый полет в Ульяновске 19 января 2018 года. Однако после 11 месяцев доработок только 27 декабря 2018 года первый прототип Ил-78М-90А совершил четвертый испытательный полет, официально зачтенный как первый по программе заводских летных испытаний. Данный самолет продолжает находиться на этапе испытаний.

Таким образом, к настоящему времени завод "Авиастар-СП" построил суммарно 11 экземпляров (включая прототип) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.

В мае 2020 года стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации на новых условиях перезаключило с АО "Авиастар-СП" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом теперь будет сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А, а с 2021 года вступит в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов. 18 декабря 2020 года Министерство обороны Российской Федерации также подписало с АО "Авиастар-СП" государственный контракт на поставку десяти новых самолетов-заправщиков Ил-78М-90А.

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