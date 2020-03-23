Построен первый в 2020 году самолет Ил-76МД-90А

Как сообщают, 17 марта 2020 года на заводском аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный совершил первый полет построенный на ульяновском АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0203 (регистрационный номер RF-78658). Это первый Ил-76МД-90А, поднятый в воздух в 2020 году.

Первый построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0203, регистрационный номер RF-78658). Ульяновск, 17.03.2020 (с) Сергей Князевский / russianplanes.net ( ссылка )

Со стороны bmpd укажем, что АО "Авиастар-СП" в прошлом 2019 году построило только один новый самолет Ил-76МД-90А - борт с заводским номером 0202 (регистрационный номер RF-78657), поднятый в воздух 13 июня 2019 года и переданный ВКС России 30 августа 2019 года.

Совершивший 17 марта 2020 года первый полет самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0203 стал пятым бортом, построенным АО "Авиастар-СП" в Ульяновске по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей.

Первый самолет Ил-76МД-90А, для Министерства обороны России по контракту 2012 года c серийным номером 0108 (регистрационный номер RF-78654) был построен на "Авиастар-СП" более четырех лет назад и впервые поднят там в воздух 15 декабря 2015 года, и 17 января 2016 года поступил в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново.

Второй и третий самолеты Ил-76МД-90А по контракту 2012 году были построены "Авиастар-СП" в 2018 году и сданы Министерству обороны России в первой половине 2019 года - борта с серийными номерами 0109 (регистрационный номер RF-78655, совершил первый полет в Ульяновске 7 ноября 2018 года и был передан ВКС России 2 апреля 2019 года) и 0110 (регистрационный номер RF-78656, совершил первый полет 22 декабря 2018 года, передан ВКС 16 мая 2019 года). Оба этих самолета вошли в состав сформированного в конце 2017 года 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России, базирующегося на заводской аэродром "Авиастар-СП" Ульяновск-Восточный, став первыми двумя Ил-76МД-90А, поступившими в линейную часть ВКС России. В этот же полк поступил затем и борт с заводским номером 0203 постройки 2019 года.

Ранее "Авиастар-СП" по контракту от ноября 2011 года АО "ОАК - Транспортные самолеты" построило в 2014-2015 годах три самолета Ил-76МД-90А установочной партии с серийными номерами 0103, 0104, 0105. Первые два из них были переданы ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК) для создания на их базе машин специального назначения, а самолет с серийным номером 0105 был 3 декабря 2015 года также передан в состав 610-го ЦБППЛС ВТА в Иваново.

Кроме того, на "Авиастар-СП" также построен первый опытный образец самолета-заправщика Ил-78М-90А (серийный номер 0201, регистрационный номер RF-78741), разработанного ПАО "Ил" на основе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и совершившего первый полет в Ульяновске 19 января 2018 года. Однако после 11 месяцев доработок только 27 декабря 2018 года первый прототип Ил-78М-90А совершил четвертый испытательный полет, официально зачтенный как первый по программе заводских летных испытаний. Данный самолет продолжает находиться на этапе испытаний.

Таким образом, к настоящему времени завод "Авиастар-СП" построил суммарно девять экземпляров (включая прототип) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.