Министерство обороны России подписало контракт на закупку десяти самолетов-заправщиков Ил-78М-90А

Как сообщило 18 декабря 2020 года Министерство обороны Российской Федерации, Заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко посетил ульяновское самолетостроительное предприятие АО "Авиастар-СП", где в торжественной обстановке подписал государственный контракт на изготовление и поставку десяти перспективных самолетов-заправщиков Ил-78М-90А для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

Первый опытный образец самолета-заправщика Ил-78М-90А (регистрационный номер RF-78741, серийный номер 0201) (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Завод выходит на ритмичное серийное производство. Предприятие обеспечено заказами на долгосрочную перспективу, что еще более упрочит финансово-экономическое положение предприятия и обеспечит дополнительными рабочими местами Ульяновскую область", - заявил заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко.

Кроме того, во время своего визита на ульяновское предприятие Заместитель Министра обороны проконтролировал ход производства военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, которые впервые собираются по бесстапельной технологии на новой поточной линии.

Новый топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Усовершенствованный самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На топливозаправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также реализована "стеклянная кабина", которая снижает нагрузку на экипаж и повышает безопасность полетов.

В свою очередь, ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщило, что ульяновский завод "Авиастар-СП", входящий в дивизион транспортной авиации ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех, приступит к исполнению контракта на производство и поставку 10 самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А для нужд Министерства обороны РФ. Контракт был подписан в ходе рабочей поездки заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко на предприятие. Со стороны ОАК документ подписал первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

Со стороны bmpd напомним, что к настоящему времени на АО "Авиастар-СП" в Ульяновске изготовлен только опытный образец самолета-заправщика Ил-78М-90А (серийный номер 0201, регистрационный номер RF-78741), разработанного ПАО "Ил" на основе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Он был выкачен на АО "Авиастар-СП" 29 ноября 2017 года и совершил первый полет 19 января 2018 года, и по 25 января 2018 года выполнил три испытательных полета (при этом полет 25 января был официально объявлен "первым"). После этого самолет не поднимался в воздух 11 месяцев, находясь на доработках и наземной отработке систем, и только 27 декабря 2018 года совершил четвертый испытательный полет, официально зачтенный как первый по программе заводских летных испытаний. В 2019 году заявлялось, что Государственные испытания Ил-78М-90А планируется завершить в 2021 году.

Постройка и испытания первого опытного летного образца самолета Ил‑78М‑90А осуществляются в рамках контракта с Министерством обороны России на проведение опытно-конструкторских работ по созданию перспективного самолета-заправщика на основе военно-транспортного самолета Ил‑76МД‑90А как составной части ОКР "Создание тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А и перспективного самолёта-заправщика на его базе".