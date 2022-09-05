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Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А

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Как сообщают, 26 августа 2022 года на заводском аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный начались летные испытания построенного на ульяновском АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А с заводским номером 0210 (регистрационный номер 78665). Это третий самолет Ил-76МД-90А новой постройки, поднятый в воздух в 2022 году.

Третий построенный в 2022 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ОАК) военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0210, регистрационный номер 78665). Ульяновск, август 2022 года (с) ATC-Controller / aviaforum.ru

Это также четвертый самолет Ид-76МД-90А, построенный на новой поточной линии сборки ПЛС-76, которую ввели в эксплуатацию на "Авиастар-СП" в октябре 2019 года. Работы по установке линии ПЛС-76 на "Авиастаре-СП" велись с осени 2016 года в цеху, длина которого составляет 500 м, а ширина - 100 м. Конструктивно-технологическая отработка сборки изделий на ПЛС-76 проходила на двух серийных самолетах Ил-76МД-90А с заводскими номерами 0206 и 0208, первый из них был завершен строительством и сдан ВКС России в 2021 году, а второй - в 2022 году. В 2022 году на данной линии были также завершены сборкой самолеты с заводскими номерами 0209 и 0210. Предполагается, что на поточной линии сборки ПЛС-76 в последующем удастся обеспечить темп постройки до 12 самолетов Ил-76МД-90А в год.

Взлетевший 28 августа 2022 года самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0210 (регистрационный номер 78665) стал 12-м бортом, построенным АО "Авиастар-СП" в Ульяновске по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей.

Первый самолет Ил-76МД-90А, для Министерства обороны России по контракту 2012 года c серийным номером 0108 (регистрационный номер RF-78654), построенный на "Авиастар-СП", был впервые поднят в воздух 15 декабря 2015 года, и 17 января 2016 года поступил в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново.

Второй и третий самолеты Ил-76МД-90А по контракту 2012 года были построены "Авиастар-СП" в 2018 году и сданы Министерству обороны России в первой половине 2019 года - борта с серийными номерами 0109 (регистрационный номер RF-78655, совершил первый полет в Ульяновске 7 ноября 2018 года и был передан ВКС России 2 апреля 2019 года) и 0110 (регистрационный номер RF-78656, совершил первый полет 22 декабря 2018 года и передан ВКС 16 мая 2019 года). Оба этих самолета вошли в состав сформированного в конце 2017 года 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России, базирующегося на заводской аэродром "Авиастар-СП" Ульяновск-Восточный, став первыми двумя Ил-76МД-90А, поступившими в линейную часть ВКС России. В этот же полк поступил затем и единственный построенный в 2019 году новый самолет Ил-76МД-90А (четвертый по данному контракту) - борт с заводским номером 0202 (регистрационный номер RF-78657), поднятый в воздух 13 июня 2019 года и переданный ВКС России 30 августа 2019 года.

В 2020 году "Авиастар-СП" подняло в воздух три новых самолета Ил-76МД-90А (пятый, шестой и седьмой по данному контракту). 17 марта 2020 года на заводском аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный совершил первый полет самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0203 (регистрационный номер RF-78658, название "Генрих Новожилов"), 26 августа - второй самолет с заводским номером 0204 (регистрационный номер RF-78659, в августе 2021 года получил название "Николай Макаровец"), а 6 декабря - третий самолет с заводским номером 0205 (регистрационный номер RF-78660). Все три этих борта были переданы Министерству обороны России только 29 января 2021 года, также войдя в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка.

В 2021 году "Авиастар-СП" подняло в воздух только два новых самолета Ил-76МД-90А (восьмой и девятый по данному контракту), которые были в сентябре и декабре 2021 года сданы Министерству обороны России и также вошли в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка - борта с заводскими номерами 0206 (регистрационный номер RF-78661, первый полет в Ульяновске 10 июня 2021 года) и 0207 (регистрационный номер RF-78662, первый полет 4 октября 2021 года).

Теперь в 2022 году "Авиастар-СП" подняло в воздух уже три самолета Ил-76МД-90А. Первый построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0208 (регистрационный номер RF-78663) был выкачен из цеха в середине января 2022 года, совершил первый полет 16 марта и 22 апреля был передан в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка, став девятым Ил-76МД-90А в полку. Второй построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0209 (регистрационный номер RF-78664) был выкачен из цеха в конце мая 2022 года и совершил первый полет 7 июня.

Ранее "Авиастар-СП" по контракту от ноября 2011 года АО "ОАК - Транспортные самолеты" построило в 2014-2015 годах три самолета Ил-76МД-90А установочной партии с серийными номерами 0103, 0104, 0105. Первые два из них были переданы ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК) для создания на их базе машин специального назначения, а самолет с серийным номером 0105 был 3 декабря 2015 года также передан в состав 610-го ЦБППЛС ВТА в Иваново.

Кроме того, на "Авиастар-СП" также построен первый опытный образец самолета-заправщика Ил-78М-90А (серийный номер 0201, регистрационный номер RF-78741), разработанного ПАО "Ил" на основе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и совершившего первый полет в Ульяновске 19 января 2018 года. Однако после 11 месяцев доработок только 27 декабря 2018 года первый прототип Ил-78М-90А совершил четвертый испытательный полет, официально зачтенный как первый по программе заводских летных испытаний. Данный самолет продолжает находиться на этапе испытаний.

Таким образом, к настоящему времени завод "Авиастар-СП" построил суммарно 16 экземпляров (включая прототип) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.

В мае 2020 года Министерство обороны Российской Федерации на новых условиях перезаключило с АО "Авиастар-СП" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом теперь будет сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А (из которых таким образом построено к настоящему времени 12), а с 2021 года должен был вступить в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Компании
Авиастар-СП
Минoбороны РФ
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Персоны
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1 комментарий
№1
05.09.2022 06:06
Да, 12 машин в год и можно жить еще 50 лет ВДВэшникам, но важнее перевооружить все БМД-4М/БМД-2 на "Изделие 305" выстрелил забыл, на всех Ми и КА показал хорошо, можно будет с польскими танковыми дивизиями внука группен-фюрера Шольца повоевать.
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