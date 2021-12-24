В Липецк прибыли новые бомбардировщики Су-34

Как сообщил 22 декабря 2021 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в дислоцированный в Липецке Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России поступила партия бомбардировщиков Су-34. Экипажи Воздушно-космических сил выполнили перелет из Новосибирской области на аэродром постоянного базирования. Они преодолели около четырех тысяч километров. Перебазирование осуществлялось без промежуточных посадок.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер "16 красный"), построенный по программе 2021 года Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ им. В.П. Чкалова) - филиалом ПАО "Компания "Сухой", и поступивший в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации. Липецк, 22.12.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Предварительно специалисты ВКС провели комплексный прием авиационной техники на заводе-изготовителе, в ходе которого представители инженерно-авиационной службы и летный состав выполнили контрольные проверки работы узлов и агрегатов, систем и механизмов в различных режимах на земле и в воздухе. В ближайшее время самолеты будут задействованы по предназначению в рамках зимнего периода обучения.

Со стороны bmpd укажем, что в распространенном к данной новости Министерством обороны Российской Федерации фоторепортаже фигурирует только один бомбардировщик Су-34 с бортовым номером "16 красный". Можно предположить, что самолеты прибывали в Липецк поодиночке и съемка остальных для фоторепортажа не велась. Вероятно, фактически таким образом в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации на аэродром Липецк поступили два или три фронтовых бомбардировщика Су-34 новой постройки Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова (НАЗ им. В.П. Чкалова) - филиала ПАО "Компания "Сухой" (в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" - ПАО "ОАК").

Предположительно, что данные самолеты Су-34 построены НАЗ по заключенному в июне 2020 года Министерством обороны Российской Федерации с ПАО "ОАК" новому трехлетнему контракту на строительство 24 бомбардировщиков Су-34. Ранее в ноябре, предположительно, первые четыре Су-34, изготовленные по первому контракту (и первые самолеты этого типа, сданные предприятием в 2021 году) поступили в состав базирующегося на аэродром Хурба (близ Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край) 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

По известным данным, сейчас в составе 968-го отдельного смешанного авиационного полка 4-го Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова в Липецке имеется девять самолетов Су-34. Следует отметить, что один из липецких Су-34 уже имеет бортовой номер "16 красный".

Также укажем, что ранее в июне 2021 года пресс-служба Центрального военного округа сообщала, что до конца текущего года на вооружение базирующегося на аэродром Шагол (Челябинск) 2-го гвардейского смешанного авиационного Оршанского Краснознамённого полка 21-я смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО должны поступить восемь первых модернизированных фронтовых бомбардировщиков Су-34М. До настоящего времени сведения о таком поступлении отсутствуют и в целом достоверность этого анонса неясна.

Ранее в начале декабря в состав 4-го Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова в Липецке поступили также три истребителя Су-35С новой постройки.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер "16 красный"), построенный по программе 2021 года Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ им. В.П. Чкалова) - филиалом ПАО "Компания "Сухой", и поступивший в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации. Липецк, 22.12.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации