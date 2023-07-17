Еще одна партия истребителей Су-35С для ВКС России

Как сообщило 13 июля 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех), входящий в её состав Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина изготовил и передал Министерству обороны Российской Федерации вторую за текущий год партию новых истребителей Су-35С.

Один из второй партии новых переданных ВКС России истребителей Су-35С постройки 2023 года Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы. Комсомольск-на-Амуре, июль 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Cо стороны bmpd укажем, что первая в этом году партия истребителей Су-35С была передана Министерству обороны России Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) 23 июня. Количество переданных Министерству обороны Россиии в обеих партиях этого года истребителей Су-35С не сообщается, а бортовые и регистрационные номера самолетов в официально распространенных ОАК видео- и фотоматериалах заретушированы, хотя можно распознать, что бортовые номера самолетов обеих партий имеют синий цвет.

В предыдущем 2022 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина передал ВКС России семь истребителей Су-35С - три в сентябре и четыре в декабре.

Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного в 2021 году ОАК четвертого контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Возможно, что данный контракт включает 24 самолета с поставкой по 2024 год. Предположительно, первые четыре истребителя по данному контракту были сданы ВКС в декабре 2022 года и, видимо, имели синие бортовые номера "04", "05", "06" и "07". Предположительно, в 2023 году в рамках этого контракта будет сдано до 12 самолетов Су-35С.

До того по трем предыдущим контрактам 2009, 2015 и 2020 годов ВКС России получили с 2012 по 2022 годы 104 серийных самолетов Су-35С, а с учетом четырех бортов, поставленных по новому контракту в декабре 2022 года, к началу 2023 года ВКС получили 108 серийных Су-35С.

Один из второй партии новых переданных ВКС России истребителей Су-35С постройки 2023 года Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы. Комсомольск-на-Амуре, июль 2023 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" :