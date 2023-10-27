ВКС России получили еще одну партию истребителей Су-35С

Как сообщило 24 октября 2023 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Госкорпорацию "Ростех") изготовил и передал Министерству обороны России очередные новые многофункциональные истребители Су-35С. Истребители прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Один из третьей партии новых переданных ВКС России в сентябре 2023 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

При этом впервые не распространяются фото- и видеоматериалы с переданными самолётами.

"Наши авиастроители вышли на хорошие темпы производства боевых машин и своевременно передают их ВКС России. Это не последняя поставка авиационных комплексов в этом году. Су-35С - один из основных истребителей на вооружении российской армии и пользуется заслуженным успехом. Этот сверхманевренный самолет может выполнять широкий спектр задач, имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения", - цитируется в пресс-релизе ОАК первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Cо стороны bmpd укажем, что, таким образом Министерству обороны России Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) передана четвёртая в этом году партия истребителей Су-35С.

Ранее в этом году ВКС России получили уже три партии истребителей Су-35С новой постройки КнААЗ - первую 23 июня, вторую 13 июля и третью 28 сентября. Количество переданных Министерству обороны Россиии во всех партиях этого года истребителей Су-35С не сообщается, а бортовые и регистрационные номера самолетов Су-35С в официально распространенных ОАК видео- и фотоматериалах заретушированы, хотя можно распознать, что бортовые номера самолетов Су-35С первых двух партий имели синий цвет.

В предыдущем 2022 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина передал ВКС России семь истребителей Су-35С - три в сентябре и четыре в декабре.

Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного в 2021 году ОАК четвертого контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Возможно, что данный контракт включает 24 самолета с поставкой по 2024 год. Предположительно, первые четыре истребителя по данному контракту были сданы ВКС в декабре 2022 года и, видимо, имели синие бортовые номера "04", "05", "06" и "07". Предположительно, в 2023 году в рамках этого контракта будет сдано до 12 самолетов Су-35С, из которых к настоящему времени суммарно передано, предположительно, десять единиц.

До того по трем предыдущим контрактам 2009, 2015 и 2020 годов ВКС России получили с 2012 по 2022 годы 104 серийных самолетов Су-35С, а с учетом четырех бортов, поставленных по новому контракту в декабре 2022 года, к началу 2023 года ВКС получили 108 серийных Су-35С.