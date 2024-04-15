Первая в 2024 году партия истребителей Су-35С передана ВКС России

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех) 12 апреля 2024 года сообщило, что ее Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) изготовил и передал Министерству обороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Один из партии новых переданных ВКС России в апреле 2024 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Истребитель Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования. Машина является переходной к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.

Перед нашими авиастроителями стоит задача обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолетов, востребованных Минобороны России. Также специалисты ОАК занимаются поддержанием исправности и восстановлением летной годности строевых машин. Переданные в войска самолеты отличают высокие летно-технические и маневренные характеристики. Су-35С оснащены самым передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами", - сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

государственного оборонного заказа на поставку боевых машин Су-35С и Су-57 для ВКС России, идет работа в кооперации с предприятиями Ростеха по важным проектам развития авиационной отрасли России.

Сегодня Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина обеспечен загрузкой до 2028 года включительно. Предприятие продолжает выполнение государственного оборонного заказа на поставку боевых машин Су-35С и Су-57 для ВКС России, идет работа в кооперации с предприятиями Ростеха по важным проектам развития авиационной отрасли России.

"Мы производим самолеты Су-35С на самом высоком технологическом уровне благодаря масштабной модернизации производства, которая была проведена на комсомольском заводе за последние несколько лет и еще продолжается. Это и поточная линия, и новые российские станки, и испытательная база. Оперативная адаптация производства к растущим потребностям ВКС стала возможной благодаря значительным государственным инвестициям в развитие завода", - сказал генеральный директор ОАК, вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.

Рост загрузки производственных мощностей ставит перед КнААЗ вопросы повышения квалификации действующих работников и привлечения новых кадров по основным рабочим и инженерным специальностям. К концу 2024 года численность авиастроителей должна увеличиться еще на 800 человек.

Cо стороны bmpd укажем, что, таким образом Министерству обороны России Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) передана первая в 2024 году партия истребителей Су-35С. Бортовые номера красного цвета на официальных фотоснимках самолетов заретушированы.

Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного в 2021 году ОАК четвертого контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Возможно, что данный контракт включает 24 самолета с поставкой по 2024 год. Предположительно, первые четыре истребителя по данному контракту были сданы ВКС в декабре 2022 года и, видимо, имели синие бортовые номера "04", "05", "06" и "07". Предположительно, в 2023 году в рамках этого контракта было сдано 12 самолетов Су-35С.

До того по трем предыдущим контрактам 2009, 2015 и 2020 годов ВКС России получили с 2012 по 2022 годы 104 серийных самолетов Су-35С, а с учетом бортов, поставленных по новому контракту в 2022 м 2023 годах, к началу 2024 года ВКС получили 120 серийных Су-35С.

Два самолета из партии новых переданных ВКС России в апреле 2024 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера красного цвета на снимках заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"