Войти
bmpd.livejournal.com

Первая в 2024 году партия истребителей Су-35С передана ВКС России

408
0
+2

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех) 12 апреля 2024 года сообщило, что ее Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) изготовил и передал Министерству обороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет с аэродрома КнААЗ к месту несения службы.

Один из партии новых переданных ВКС России в апреле 2024 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Истребитель Су‑35С предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения наземных и надводных объектов днем и ночью в простых и сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования. Машина является переходной к авиационным комплексам пятого поколения. Силовая установка на базе новых двигателей с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги позволяет значительно улучшить летно-технические и маневренные характеристики самолета.

Перед нашими авиастроителями стоит задача обеспечить ритмичность производства и поставок новых самолетов, востребованных Минобороны России. Также специалисты ОАК занимаются поддержанием исправности и восстановлением летной годности строевых машин. Переданные в войска самолеты отличают высокие летно-технические и маневренные характеристики. Су-35С оснащены самым передовым оборудованием и информационно-прицельными системами большого радиуса действия. Современные бортовые комплексы позволяют устанавливать связь и высокоскоростной информационный обмен как между самолетом и наземными пунктами управления, так и между самолетами", - сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

государственного оборонного заказа на поставку боевых машин Су-35С и Су-57 для ВКС России, идет работа в кооперации с предприятиями Ростеха по важным проектам развития авиационной отрасли России.

Сегодня Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина обеспечен загрузкой до 2028 года включительно. Предприятие продолжает выполнение государственного оборонного заказа на поставку боевых машин Су-35С и Су-57 для ВКС России, идет работа в кооперации с предприятиями Ростеха по важным проектам развития авиационной отрасли России.

"Мы производим самолеты Су-35С на самом высоком технологическом уровне благодаря масштабной модернизации производства, которая была проведена на комсомольском заводе за последние несколько лет и еще продолжается. Это и поточная линия, и новые российские станки, и испытательная база. Оперативная адаптация производства к растущим потребностям ВКС стала возможной благодаря значительным государственным инвестициям в развитие завода", - сказал генеральный директор ОАК, вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.

Рост загрузки производственных мощностей ставит перед КнААЗ вопросы повышения квалификации действующих работников и привлечения новых кадров по основным рабочим и инженерным специальностям. К концу 2024 года численность авиастроителей должна увеличиться еще на 800 человек.

Cо стороны bmpd укажем, что, таким образом Министерству обороны России Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) передана первая в 2024 году партия истребителей Су-35С. Бортовые номера красного цвета на официальных фотоснимках самолетов заретушированы.

Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного в 2021 году ОАК четвертого контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С. Возможно, что данный контракт включает 24 самолета с поставкой по 2024 год. Предположительно, первые четыре истребителя по данному контракту были сданы ВКС в декабре 2022 года и, видимо, имели синие бортовые номера "04", "05", "06" и "07". Предположительно, в 2023 году в рамках этого контракта было сдано 12 самолетов Су-35С.

До того по трем предыдущим контрактам 2009, 2015 и 2020 годов ВКС России получили с 2012 по 2022 годы 104 серийных самолетов Су-35С, а с учетом бортов, поставленных по новому контракту в 2022 м 2023 годах, к началу 2024 года ВКС получили 120 серийных Су-35С.

Два самолета из партии новых переданных ВКС России в апреле 2024 года истребителей Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера красного цвета на снимках заретушированы (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
30.12.2022
ВКС России получили четыре новых серийных истребителя Су-57
29.12.2022
ОАК передала Минобороны партию серийных самолетов пятого поколения Су-57
01.02.2021
Предприятия ОАК выполнили гособоронзаказ в 2020 году
13.08.2020
Второй серийный Су-57
09.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть I
28.08.2015
Контракт на истребители Су-35 обеспечит загрузку завода в Комсомольске-на-Амуре до 2020 г.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 18:33
  • 60
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 15.04 17:12
  • 2
В России назвали главный козырь Ирана
  • 15.04 17:04
  • 826
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 13:51
  • 6
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 15.04 12:35
  • 12
В спецоперации на Украине задействован триумвират крылатых ракет - "Калибр", "Оникс" и Х-35
  • 15.04 12:00
  • 1
Названо количество прикрывающих российские объекты «Панцирей»
  • 15.04 11:12
  • 1
Эксперт: российские базы БПЛА у Севморпути нужны из-за эскалации в Арктике со стороны США
  • 15.04 10:54
  • 1
США не хотят большой войны на Ближнем Востоке, пытаются держать баланс и проявлять сдержанность, считает Медведев
  • 15.04 09:26
  • 1
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 15.04 08:54
  • 1
Мантуров анонсировал запуск многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" в 2030 году
  • 14.04 19:48
  • 3
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 14.04 19:09
  • 2699
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.04 19:08
  • 3
Империя или хаос: зачем Европе украинский конфликт? - Мнения ТАСС
  • 14.04 18:19
  • 11
Раскрыты особенности атаковавших Татарстан беспилотников
  • 14.04 18:16
  • 21
Российские корабли накрыла «Штормовая тень»