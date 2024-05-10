Си в Сербии подчеркивает тесные связи с союзником, который разделяет его настороженность в адрес США (The New York Times, США)

Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь.

NYT: Си Цзиньпин посетил Сербию в годовщину бомбардировки китайского посольства

В ходе визита в Сербию лидер Китая отметил 25-ю годовщину ракетного удара НАТО по китайскому посольству в Белграде, пишет NYT. Си Цзиньпин и Александр Вучич заявили о "железной дружбе" между странами и выразили общую озабоченность политикой США.

В ходе своего визита к руководителям дружественных стран лидер Китая отмечает 25-ю годовщину ненаправленной бомбардировки США, которая разрушила посольство Китая в Белграде.

В среду, в ходе визита в Белгард китайского лидера Си Цзиньпина, Китай и Сербия заявили о своей "железной дружбе" и подчеркнули тесные политические и экономические связи между двумя странами, разделяющими настороженность по отношению к Соединенным Штатам.

Си прибыл в Сербию во вторник вечером. Визит был приурочен к 25-й годовщине ошибочного ракетного удара ВВС США, разрушившего посольство Китая в столице Сербии Белграде в ходе Косовской войны 1999 года. В результате бомбардировки были убиты три китайских журналиста.

В среду утром господин Си в компании президента Александра Вучича на короткое время появился перед ликующей толпой, собравшейся перед дворцом Сербии — бывшей штаб-квартирой ныне недействующего правительства Югославии, где в настоящее время размещаются сербские правительственные офисы.

"Железная дружба между Китаем и Сербией выдержала проверку международными бурями и бедствиями, — в ходе встречи сказал господин Си президенту Вучичу. — У нее глубокие исторические корни, крепкий политический фундамент, обширные общие интересы и прочная основа в виде общественной поддержки".

В противоположность последнему визиту Си в Восточную и Центральную Европу в 2016 году, когда в Чешской республике его встретили шумными протестами, в Белграде он получил неизменно дружественный прием. Сообщалось, что власти проводили задержание возможных участников протестов и привлекали госслужащих для поддержки визита.

Жительница Белграда Сара Маркович рассказала независимой телекомпании N1, что ее отца, приверженца запрещенного в Китае духовного движения Фалуньгун*, и нескольких других последователей того, что Пекин называет "культом зла", заключили под стражу незадолго до визита господина Си. Попытки связаться с сербской полицией для подтверждения информации оказались неудачными.

Китай является самым крупным зарубежным инвестором Сербии. Растущие экономические связи двух стран способствовали расширению отношений, зародившихся еще до распада Югославии в начале 90-х годов на основе общей настороженности в адрес Запада и Советского Союза.

Очередная годовщина натовской бомбардировки пришлась на то время, когда правительство Си пытается упрочить отношения с США и Восточной Европой. Ожидалось, что он посетит место расположения разрушенного посольства, что обычно делали китайские официальные лица во время визитов в Белград, но к позднему вечеру он там еще не появлялся. Во время своей последней поездки в Сербию в 2016 году Си посещал отстроенный на этом месте китайский культурный центр.

"Мы никогда не должны забывать об этом", — заявил господин Си. Его цитирует сербская газета Politika, напоминающая, что "в этот день 25 лет назад НАТО нанесла ужасающий удар по китайскому посольству". Он сказал, что дружба двух стран "скреплена кровью наших сограждан" и "останется в общей памяти народов Сербии и Китая".

У Пекина сохраняются скрытые подозрения насчет намерений Запада и роли НАТО — это было отражено в официальных и журналистских комментариях событий вокруг 25-летней годовщины. Но господин Си не одобрил слова возмущения, высказанных Министерством иностранных дел Китая в Пекине.

"Народ Китая никогда не забудет это варварское злодеяние, совершенное НАТО, и никогда не согласится с повторением этой трагической истории", — заявил во вторник журналистам Линь Цзянь, официальный представитель Министерства.

Сербия, которая до сих пор хранит глубокую обиду за поражение христианских сербов от турок-османов в битве 1389 года, разделяет с Китаем взгляд на себя как на праведника, оскорбленного враждебными чужестранцами.

Сербию и Китай также связывает взаимная поддержка территориальных притязаний: Китай претендует на отделившийся остров Тайвань, а Сербия — на Косово, бывшую сербскую территорию, заявившую о своей независимости после бомбардировок НАТО.

"Насколько мы имеем четкие позиции по вопросу целостности Китая — что Тайвань является Китаем, — настолько и он без всяких оговорок поддерживает целостность территории Сербии", — заявил в среду господин Вучич, который во время войны в Косово занимал пост министра информации при президенте Слободане Милошевиче.

Китай, как сказал господин Си, "поддерживает усилия Сербии по сохранению ее территориальной ценности касательно Косово".

В большей части Европы, особенно в бывших коммунистических странах на востоке континента, общественное мнение по поводу Китая резко ухудшилось в связи с конфликтом на Украине. Но Сербия, у которой, как и у Китая, связи с Россией очень тесные, осталась стабильно прокитайской и до сих пор ожидает от Пекина миллиардов долларов инвестиций.

Но, как почти у всех европейских стран, у Сербии увеличивается торговый дефицит с Китаем, и президент Вучич надеется уменьшить этот разрыв за счет нового соглашения о свободной торговле. Как он заявил в среду, соглашение позволит Сербии беспошлинно экспортировать 95% товаров. Хотя Сербия располагает всего несколькими видами продукции, необходимой Китаю, Вучич сказал, что сербские фермеры получат новые выгодные контракты на поставку чернослива, сливы и черники.

Президент Вучич был одним из всего лишь двух европейских лидеров (наряду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном), кто посетил октябрьскую встречу в Пекине, посвященную инфраструктурной программе "Пояс и путь". Также присутствовали президент России Владимир Путин и десятки других зарубежных лидеров. Из Сербии господин Си отправился в Венгрию.

Белград был украшен китайскими флагами и билбордами, отдающими дань "дорогим китайским друзьям". Толпы людей выстраивались на улицах, чтобы поприветствовать лидера Китая. Политики-оппозиционеры утверждают, что эти проявления народной любви искусственно подогревались властями, которые приказали дворникам и другим госслужащим покинуть рабочие места и приветствовать Си.

Сербская государственная телекомпания даже прервала трансляцию музыкального конкурса "Евровидение" — очень популярного события, за которым в Европе следят миллионы зрителей, — чтобы выделить эфирное время для церемонии встречи господина Си в аэропорту Белграда.

*Признано нежелательным в России.

Автор: Эндрю Хиггинс (Andrew Higgins).