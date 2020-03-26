Экстренный саммит G20 с участием РФ может привести к активным совместным действиям против коронавируса

Сегодня президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с распространением в мире коронавируса COVID-19. Он заявил, что здоровье, жизнь и безопасность граждан являются важнейшими приоритетами. Глава государства объявил о мерах, предпринимаемых для защиты населения, и призвал граждан России к сплоченности.

26 марта должен состояться экстренный саммит G20, основной темой которого станет борьба с пандемией коронавируса. В Кремле подтвердили, что РФ пригласили принять участие в встрече лидеров стран «Большой двадцатки», которая пройдет в формате видеоконференции.

Власти Саудовской Аравии, являющейся председателем G20 в 2020 году, планируют созвать саммит в режиме онлайн, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве. Ранее традиционный ежегодный саммит был запланирован на ноябрь текущего года.

Болезнь начала распространяться по миру после вспышки COVID-19 в китайском городе Ухань и охватила 190 стран. В КНР режим чрезвычайного положения был введен 31 января.

Всемирная Организация Здравоохранения – ВОЗ из-за массового распространения инфекции 11 марта объявила новый коронавирус COVID-19 пандемией.

В настоящее время эпицентром заболевания стал Евросоюз, где в ряде стран введено Чрезвычайное положение. Первой стала Италия. Режим ЧП также начал действовать в Венгрии, Чехии и странах Прибалтики. Он введен в Испании, Румынии, Болгарии, Словакии. Правом объявление чрезвычайной ситуации обладают только первые лица государств и 14 марта о введении режима ЧС в США объявил глава Белого дома Дональд Трамп. 15 марта президент Сербии Александр Вучич ввел режим ЧП, 16 марта – президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, 22 марта – лидер Кыргыстана Соорнбай Жээнбеков. 25 марта Новая Зеландия перешла в режим ЧП. Подготовлен королевский указ в Таиланде о введении с 26 марта ЧП. Украина пока обсуждает возможность его введения. Как сообщили различные СМИ, коронавирусом заразился наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. При этом ВОЗ сообщает, что новым эпицентром заболевания может стать Америка.

В России до 25 марта действовал режим повышенной готовности. 24 марта Владимир Путин посетил инфекционное отделение больницы, расположенной в московской Коммунарке. Были предприняты все необходимые меры по защите главы государства и выдан специальный защитный костюм, только после этого президента провели в палаты, где находились пациенты. Общее число больных COVID-19 в РФ достигло 658 (410 из них – в Москве), 29 выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением. 163 новых случая выявлены 25 марта.

В настоящее время, согласно данным Университета Джона Хопкинса, в мире всего заболели COVID-19 свыше 424 тыс. человек, скончались почти 19 тыс., 109 тыс. вылечились.

Смертельный вирус пока не побежден и, возможно, встреча «Большой двадцатки» сможет направить усилия, предпринимаемые разными государствами по борьбе с COVID-19, представляющим опасность для всей планеты, в единое русло. При этом уже сейчас стали появляться сообщения о снижении русофобских настроений в странах, которые до сих пор считали Россию «врагом». И, в первую очередь, в Киеве.

В Италию, страну-члена НАТО, МО РФ отправило уже 15 самолетов с гуманитарными грузами, лекарствами и наиболее дефицитными расходными материалами.25 марта военное ведомство сообщило, что «очередной, пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 км юго-западнее Рима)». Для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с распространением инфекции начался марш колонны из 22 единиц российской специальной техники,

автобусов с военными специалистами, автомобилей сопровождения и технического обеспечения, предоставленных итальянской стороной. На всем пути следования протяженностью 600 км российскую технику будут сопровождать карабинеры Италии, сообщает российское военное ведомство.

Для снижения мировой угрозы со стороны новейшего вируса COVID-19 необходимо предпринимать усилия не только на уровне одного государства, но и искать пути объединения на международном уровне.

Ирина Дронина