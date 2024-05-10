МИД Литвы назвал тренировки ВСУ Западом на Украине первым шагом перед отправкой войск

Габриэлюс Ландсбергис добавил, что это более практично, чем обучать украинских военных за пределами Украины

ВИЛЬНЮС, 9 мая. /ТАСС/. Обучение западными странами бойцов ВСУ на Украине может стать первым шагом на пути реализации инициативы французского президента Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Наши войска обучали украинцев на Украине еще до начала военных действий, мы делали это долгие годы. Вернуться к такой практике реально. Это стало бы первым шагом в инициативе президента Макрона", - сказал он в интервью британской газете The Guardian. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что это более практично, чем обучать украинских военных за пределами Украины.

"Инструкторы, направленные коалицией для обучения украинцев на Украине, могут быть защищены средствами противовоздушной обороны (ПВО - прим. ТАСС), а это в свою очередь подразумевает, что часть украинского неба может быть защищена средствами ПВО", - также отметил Ландсбергис.

Он подтвердил информацию, обнародованную накануне премьер-министром страны Ингридой Шимоните, о том, что парламент республики одобрил отправку военнослужащих Литвы на Украину в рамках учебной миссии. Однако, по мнению главы МИД, такие планы лучше осуществлять совместно с другими странами.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля сообщил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных государств поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 19 марта заявил, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину.