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РИА Новости

Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин допустил массовое производство роботизированных платформ для штурмовиков

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.

На встрече главы государства с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, один из военных спросил президента о том, возможно ли организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.

"Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть", - сказал Путин.


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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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