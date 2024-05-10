Путин допустил массовое производство наземных роботизированных платформ

Путин допустил массовое производство роботизированных платформ для штурмовиков

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает возможным организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.

На встрече главы государства с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, один из военных спросил президента о том, возможно ли организовать массовое производство наземных роботизированных платформ и оснастить ими штурмовые группы.

"Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть", - сказал Путин.