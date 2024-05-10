В параде Победы в Тульской области участвовала малосерийная и опытная военная техника

Источник изображения: topwar.ru

Сегодня, 9 мая, во многих российских городах прошли парады, посвященные 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Несомненно, главным и самым масштабным мероприятием стал парад на Красной площади, в котором приняли участие более 9 тысяч военнослужащих, свыше 70 единиц военной техники и авиация.

Между тем самым необычным парадом, уже по традиции, стало мероприятие в Туле. Ведь по площади города сегодня прошла не только восстановленная техника времен ВОВ, в частности, легендарная БМ-13 «Катюша», но и мелкосерийная, а также опытная техника, которая разрабатывается на местных предприятиях.

Среди вышеупомянутых образцов можно было заметить ПРП-5 «Марс-2000» на шасси БМП-3, РХМ-9 на базе «Тайфун-К», БМД-2М с боевым модулем «Берег», пикапы АГ-34 и другую технику.

Стоит отметить, что некоторые из этих образцов состоят на вооружении тульских военных соединений и применяются в зоне СВО.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что главный военный парад страны на Красной площади в Москве традиционно начался в 10.00 МСК. При этом посмотреть его, несмотря на запреты властей, смогли и некоторые граждане Украины. Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали ряд украинских кабельных телеканалов в Одесской области и запустили там трансляцию парада Победы.