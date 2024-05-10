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ТАСС

На Ставрополье создадут научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов

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Владимир Владимиров
Владимир Владимиров.
Источник изображения: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, с начала СВО предприятий, производящих беспилотники, стало в регионе больше, но этих мощностей недостаточно для массового выпуска

СТАВРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов планируют создать на Ставрополье. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

"Планируем создать в крае научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов. Видим такую необходимость по запросам с передовой. У нас есть люди, которые готовы работать и осваивать новое производство", - написал глава края.

По словам Владимирова, с начала специальной военной операции предприятий, производящих беспилотники, стало в Ставропольском крае больше. Но этих мощностей по-прежнему недостаточно для массового выпуска.

"Сейчас, чтобы наладить его, необходимо привлечь технологии и средства. Мы это сделаем, поможем подготовить кадры. От бизнеса ожидаем выхода на серийное производство беспилотников с собственным программным обеспечением и деталями. Будем сотрудничать", - добавил губернатор. 

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