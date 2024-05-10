Войти
ТАСС

Эксперт: французские военные помогают ВСУ разведданными и обслуживанием вооружений

381
0
0
Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

По словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, они пока не принимают прямого участия в конфликте на Украине

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Французские военные специалисты пока не принимают прямого участия в конфликте на Украине, но помогают Вооруженным силам Украины разведданными, а также оказывают помощь в эксплуатации и боевом применении французских крылатых ракет. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Французские военные не принимают, скажем так, прямого участия в боевых действиях на линии боевого соприкосновения ВС РФ и ВСУ. Координация, связь, разведка, помощь в освоении тех или иных видов вооружений. Прежде всего, учитывая, что Франция поставляла и продолжает поставлять Украине крылатые ракеты SCALP-EG, соответствующие подразделения или военные специалисты, которые координируют и помогают ВСУ в этом процессе, очевидно, на Украине присутствуют", - сказал Коротченко.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС назвал вбросами слухи о перспективе отправки войск НАТО на Украину. "Опять же, мы видим, кто вбрасывает эти слухи. Прежде всего информацию о перемещении представителей французского легиона распространил бывший помощник бывшего заместителя министра обороны США. Это такой ключевой спикер, на которого мы должны равняться? МИД Франции опроверг все заявления о возможном перемещении официальных военнослужащих Франции на территорию Украины", - сказал Михайлов.

"Есть очередная группа технических специалистов, которые оказывают помощь в эксплуатации, вводе боевых заданий и боевом применении Украиной соответствующих типов крылатых ракет, поставляемых во Францию, - уточнил Коротченко. - Надо отметить, что российские военные при обнаружении таких специалистов в зоне СВО незамедлительно их уничтожают".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что эти слова являются беспрецедентным новым витком напряженности. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские военные неизбежно станут целями Вооруженных сил России, если появятся в зоне конфликта на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
03.12.2008
В информационной войне превосходство в военной мощи не гарантирует от поражения
25.12.2007
Танковый мираж Т-95
20.07.2007
Пороховая бочка Стремясь все больше заработать на продаже боевой техники, Россия невольно втягивается в новую гонку вооружений
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
22.02.2007
Юрий Балуевский: Мы призываем НАТО к учету российских интересов
04.01.2007
МИНОБОРОНЫ: ВЕХИ И ВЕШКИ 2006 ГОДА. Успехи – более чем скромные. Зато обещания – сверхрадужные
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.05 09:26
  • 13
Американские «Гадюки» получат ракету большой дальности
  • 10.05 09:04
  • 1236
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.05 03:44
  • 4
Визит канцлера в Прибалтику. Все в этот день заставляет воскликнуть: переломный момент! (Der Spiegel, Германия)
  • 10.05 01:20
  • 0
В добавление к мифам - миф новейший, и ОЧЕНЬ надоедливый.
  • 09.05 23:17
  • 1
О некоторых заблуждениях касательно задач и возможностей танков.
  • 09.05 16:32
  • 2720
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.05 12:44
  • 14
Названа цена за вступление Молдавии в НАТО. Страна запылает, как Украина
  • 09.05 10:26
  • 10
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 09.05 09:14
  • 1
Не верьте военной машине Вашингтона: Путин не собирается нападать на страны НАТО (Newsweek, США)
  • 09.05 09:01
  • 1
Китайская станция Chang'e-6 успешно вышла на окололунную орбиту
  • 09.05 08:55
  • 1
"Дни неприступных крепостей прошли". Украинский фронт вот-вот посыплется (Advance, Хорватия)
  • 09.05 02:07
  • 5
NASA успешно передало данные по лазерному лучу на 226 миллионов километров
  • 09.05 02:07
  • 1258
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.05 02:06
  • 2
Компания из США презентовала перепрограммируемую систему РЭБ
  • 08.05 19:09
  • 3
С аэродрома Новосибирского авиазавода 75 лет назад поднялся в воздух первый построенный здесь самолет