Эксперт: французские военные помогают ВСУ разведданными и обслуживанием вооружений

По словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, они пока не принимают прямого участия в конфликте на Украине

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Французские военные специалисты пока не принимают прямого участия в конфликте на Украине, но помогают Вооруженным силам Украины разведданными, а также оказывают помощь в эксплуатации и боевом применении французских крылатых ракет. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Французские военные не принимают, скажем так, прямого участия в боевых действиях на линии боевого соприкосновения ВС РФ и ВСУ. Координация, связь, разведка, помощь в освоении тех или иных видов вооружений. Прежде всего, учитывая, что Франция поставляла и продолжает поставлять Украине крылатые ракеты SCALP-EG, соответствующие подразделения или военные специалисты, которые координируют и помогают ВСУ в этом процессе, очевидно, на Украине присутствуют", - сказал Коротченко.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС назвал вбросами слухи о перспективе отправки войск НАТО на Украину. "Опять же, мы видим, кто вбрасывает эти слухи. Прежде всего информацию о перемещении представителей французского легиона распространил бывший помощник бывшего заместителя министра обороны США. Это такой ключевой спикер, на которого мы должны равняться? МИД Франции опроверг все заявления о возможном перемещении официальных военнослужащих Франции на территорию Украины", - сказал Михайлов.

"Есть очередная группа технических специалистов, которые оказывают помощь в эксплуатации, вводе боевых заданий и боевом применении Украиной соответствующих типов крылатых ракет, поставляемых во Францию, - уточнил Коротченко. - Надо отметить, что российские военные при обнаружении таких специалистов в зоне СВО незамедлительно их уничтожают".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что эти слова являются беспрецедентным новым витком напряженности. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что французские военные неизбежно станут целями Вооруженных сил России, если появятся в зоне конфликта на Украине.