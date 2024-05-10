Медведев предрек спонсорам Киева второй Нюрнберг

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Руководство стран, поддерживающих Украину деньгами и оружием, в дальнейшем пойдет под трибунал, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Такая оценка приводится в статье политика, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия".

"Те, кто сегодня наживаются на взращивании украинского неонацизма, предоставляя ему вооружение и финансовую помощь, должны будут ответить за это в "Нюрнберге 2.0", - гласит подпись к фото западных политиков в статье Медведева.

Нюрнберг 2.0

Будущий суд над нацистскими преступниками - "Нюрнберг 2.0" - сможет определить, сколько западные бизнесмены заработали на поддержке украинских нацистов, считает Медведев

"В ходе будущего "Нюрнберга 2.0" будет уместно подсчитать выгоду каждой западной оборонной фирмы, кредитной организации, транспортно-логистической компании и отдельных бизнесменов, которые наживались и наживаются на выращивании "незалежных" монстров", - указал Медведев.

Зампред СБ РФ предложил "забронировать место на скамье подсудимых всем, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против сотен мирных граждан" и "на чьих разбухших банковских счетах кровь и слезы, руины".