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Путин пообещал военным расширить линейку российских боевых аппаратов

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

Путин: Россия расширит линейку воздушных, водных и подводных боевых аппаратов

Россия будет расширять линейку собственных эффективных воздушных, водных и подводных боевых аппаратов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с командирами из зоны специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время есть хорошие разработки, «причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий». Россия решает боевые задачи малыми средствами, но с большим эффектом.

«Мы это научились делать, мы это делаем. Это касается разведки, ударных средств и многих других задач», — отметил глава государства.

Также в ходе встречи Путин похвалил военных, которые успешно преодолевают средства радиоэлектронной борьбы, которые противник использует на поле боя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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