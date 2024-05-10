Лгать уже бессмысленно. Солдаты НАТО, в том числе чешские, уже на Украине. И их будет больше (Reflex, Чехия)

Reflex: Западу посоветовали не врать о присутствии солдат НАТО на Украине

Солдаты НАТО уже на Украине, и, судя по всему, их будет все больше и больше, пишет Reflex. Сейчас Запад делает вид, что это не так. Но врать уже нет смысла, считает автор статьи. Запад проигрывает и отчаянно этому сопротивляется.

Французский президент Эммануэль Макрон опять позлил российский режим и европейских "хочумиров". В интервью изданию "Экономист" он допустил, что если русские пробьют линию фронта, что в некоторых местах уже произошло несколько недель назад, и Киев попросил бы помощи, на Украину могут отправить западные сухопутные силы. Но на Украине уже работают военные инструкторы из армий НАТО, как и специалисты, обслуживающие сложную технику и другие люди, которые наводят оружие на российские цели. Они приехали, например, из США, Великобритании, Финляндии, Польши, Франции, Швеции, Германии, Нидерландов и Чехии. И говорить, что НАТО на Украине не воет с Россией, значит играть словами. Судя по всему, эта игра уже подходит к концу.

Причем сейчас обе стороны делают вид, что НАТО на Украине не воюет с Россией. А ведь это неправда. Тут главное терминология. Но вскоре все может быстро измениться, потому что в некоторых местах фронта русские в последние месяцы продвигаются.

Эммануэль Макрон повторил свои слова о возможном применении западных сухопутных сил уже не несколько раз. Некоторые военные эксперты истолковали это однозначно: на самом деле французы уже отправили на Украину боевые соединения из иностранного легиона. Недавно Стивен Брайн, который работал заместителем американского министра обороны по политике, опубликовал недавно на сервере Weapons and Strategyинформацию о том, что французов отправили помогать украинской 54-й отдельной механизированной бригаде в Славянске на Донбассе. Французские солдаты якобы служат в 3-м пехотном полку, который является одной из главных составляющих иностранного легиона.

Русские предполагают, что сейчас на Украине находится около 3200 солдат из стран Североатлантического альянса. Их число растет. Для понимания я уточню, что это не добровольцы из-за рубежа, которые за все время боев то приезжали, то уезжали: их в общей сложности насчитывалось почти 20 тысяч из 50 стран мира. Среди них и 200 чехов (это официальная цифра, но, скорее всего, их больше). Четыре чешских героя на Украине точно погибли, но и эта цифра приблизительная.

Главная причина, почему столько говорят о возможном применении солдат из стран НАТО, заключается в общем мнении о том, что сейчас в некоторых важных местах Украина проигрывает России и потенциально может столкнуться с распадом собственной армии. Уже появились новости о том, что некоторые из лучших бригад украинских вооруженных сил, включая 25-ую десантную бригаду, 67-ю механизированную бригаду, которая оставила позиции под стратегически важным городом Часов Яр в Донецкой области, 115-ая бригада, которая отказалась исполнять приказы, и 47-ая механизированная, которая по прошествии более года на линии фронта требовала ротации, не подчиняются приказам своего командования. Это лучшие армейские бригады, а не части территориальной обороны. Русские знают, что происходит, и поэтому бьют не только по слабым местам украинской обороны, но и по зарубежным силам.

Поэтому появились предположения, которые невозможно проверить, и не исключено, что все это ложь. Скажем, о том, что недавно на Украине погибло несколько чешских солдат, или о том, что в марте в упомянутом Часовом Яре в командном бункере российская баллистическая ракета "Искандера" убила польского бригадного генерала Адама Марчака.

Все очевиднее, что Украине потребуется помощь солдат НАТО. Сейчас Украина, в том числе с помощью нового закона, отчаянно ищет новобранцев, и ей помогают некоторые страны, где скрываются украинские беженцы призывного возраста. Литва планирует отправить домой украинских мужчин годных к службе, и ту же идею обсуждают в Польше. Чехия на этот счет молчит.

Тревожно прозвучала и новость о подготовке украинских пилотов F-16. Как рассказали некоторые западные офицеры, которые сотрудничают с украинцами, даже по прошествии года обучения украинские летчики не добились особых успехов в пилотировании F-16, которые поставили, например, Дания и Нидерланды. Оказалось, что языковой барьер и незнание западных систем и боевых тактик замедляют процесс обучения. Ходят слухи, что только летом этого года на Украину наконец полетят F-16, и обслуживать их будут, в том числе, отставные военнослужащие европейских ВВС.

Что касается Чешской Республики, то премьер-министр Петр Фиала и министр обороны Яна Чернохова не раз публично заявляли, что чешское правительство не намерено отправлять чешских солдат на Украину. Существующий мандат на действия Вооруженных сил Чешской Республики в зарубежных операциях, который одобрили обе палаты парламента, позволяет отправить на Украину максимум 35 солдат, но исключительно для защиты дипломатических интересов Чешской Республики или их участия в расследовании возможных преступлений, совершенных против Украины. Другие операции, за исключением этой, не одобрены, да и никаких не планируется. Правда, если верить информации из нескольких источников, на Украине есть и другие чешские солдаты. Могли ли они туда отправиться без официального согласия парламента? В случае некоторых специальных миссий в прошлом такое уже случалось.

Говоря на эту тему, важно вникнуть в слова Эммануэля Макрона. Военные эксперты говорят о так называемой "стратегической неоднозначности" и о том, что главное — не позволить России победить в конфликте. "Я напоминаю, что два года назад многие говорили: мы дадим спальные мешки и каски… А сегодня они говорят: нужно действовать быстрее и жестче, чтобы поставлять продвинутые вооружения… Мы также должны признаться сами себе, что зачастую опаздывали с поставками оружия на шесть-двенадцать месяцев… То есть все возможно, если это поможет нам достигнуть нашей цели", — говорит Эммануэль Макрон. Да, все возможно.

НАТО на Украине воюет с Россией, располагает там своими солдатами, и, судя по всему, их будет все больше и больше. Нет смысла это больше скрывать и лгать на этот счет, а иначе русские смогут продвигаться все дальше и дальше в глубь украинской территории. И мы проиграем. Войны без солдат не выигрывают, и просто оружия и денег не достаточно.

Автор: Вилиам Бухерт (Viliam Buchert)