infoBRICS: западные танки все-таки "добрались" до Москвы – как трофеи

Немецкие танки Leopard все же добрались до России, пишет infoBRICS. Однако характеристики "гордости НАТО" оказались неудовлетворительными – и западной пропаганде пришлось это признать. Ведь в Москве эта техника появилась в качестве трофея.

Драго Боснич (Drago Bosnic)

22 июня 2024 года исполнится 83 года со дня операции "Барбаросса", когда нацистская Германия, её вассалы и государства-сателлиты начали крупнейшую в истории наступательную операцию. Хотя Берлин и добился ряда успехов, добравшись даже до окраин Москвы, в конечном итоге ему не удалось взять самый важный российский город. Да, Вермахт потерпел неудачу, но спустя три года 60 000 немецких солдат все же смогли "промаршировать" по Москве. Но, увы, совсем не так, как они на то рассчитывали. Год спустя Красная Армия вошла в Берлин, положив конец "Тысячелетнему рейху", то есть всего через двенадцать лет после его основания. Было бы слишком самонадеянно с нашей стороны думать, что тогда нацисты усвоили урок.

В прошлом году министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ получили "Леопард 2" (Leopard 2). Он не только самолично осмотрел немецкие танки, но и поинтересовался, как доехать до Москвы. И действительно, точно так же, как "большие кошки" (в частности, "Тигры" и "Пантеры") 80 лет назад, "Леопарды" вновь двинулись в направлении российской столицы. На этот раз им не удалось добраться даже до окраин Донецка, но, как и 80 лет назад, они в итоге "добрались" до Москвы. И опять же, реальность сильно отличалась от ожиданий. Россия с гордостью продемонстрировала "неудачливую" технику НАТО, которая пыталась добиться того же "успеха", что и её геополитический (и, как можно легко утверждать, буквальный) предшественник. Помимо немецких "Леопардов", есть ещё много других типов танков и бронетехники.

НАТО передала Украине более 30 различных типов военной техники. Среди них американские основные боевые танки (ОБТ) M1A1 "Абрамс" (Abrams), M1150 ABV (штурмовые инженерные машины на базе шасси "Абрамс"), БРЭМ M88A1, внедорожники HMMWV и бронетранспортеры International MaxxPro, БМП М2А2 "Брэдли" (Bradley), 155-мм буксируемые гаубицы М777, БТР М113; немецкие БМП "Мардер 1А3" (Marder) и ОБТ "Леопард 2" (модификации А6); французские колесные танки AMX-10RC; шведские CV90; британские БТР AT105 "Саксон" (Saxon), бронированные патрульные машины "Мастифф" (Mastiff), машины тактической поддержки TSV "Хаски" (Husky). Кроме того, есть множество австрийской, австралийской, эстонской, финской и украинской военной техники различных типов, включая ОБТ, БМП, БТР и прочее.

В Сети выложено множество видеороликов с так называемой "гордостью НАТО". Характеристики западной техники были, мягко говоря, неудовлетворительными. Даже основная пропагандистская машина была вынуждена это признать. Например, Forbes сообщил, что российские военные уничтожили не менее 40 БМП "Брэдли" и полдюжины ОБТ "Абрамс", хотя фактическое число может быть несколько выше, особенно после того, как им удалось взять под контроль населенный пункт Очеретино (около 35 км к северо-западу от Донецка). Силы неонацистской хунты прибегли к отчаянным мерам и попытались развернуть 47-ю механизированную бригаду – "бригаду экстренного реагирования", как её назвал Forbes со ссылкой на Conflict Intelligence Team (CIT). Forbes утверждает, что 47-ю бригаду обучают советники НАТО.

"Добровольческая бригада", как сообщает Forbes, использует технику исключительно американского производства, в том числе ОБТ "Абрамс", БМП "Брэдли" и гаубицы М-109. 47-я бригада потерпела поражение от 30-й мотострелковой бригады ВС России. Она понесла тяжелые потери и "остро нуждается в отдыхе, перезагрузке и реорганизации", утверждает Forbes. ВСУ испытывают хроническую нехватку кадров, особенно опытных и мотивированных. Потери ВСУ превысили 500 000 человек несколько месяцев назад, в результате чего высшее командование осталось с неопытными бригадами, ненадежным натовским оружием и техникой. 47-я бригада должна была возглавить широко разрекламированное контрнаступление. Однако планы провалились после того, как она была практически полностью уничтожена российскими военными.

Остаткам 47-й бригады пришлось перейти к обороне через несколько месяцев после того, как ВС России начали собственное наступление. И снова 47-я потерпела поражение, только на этот раз в Авдеевке. Бригада, обученная для наступательных операций, была вынуждена вести отчаянную оборону обреченных районов, таких как вышеупомянутое Очеретино. По словам её же личного состава, они уже почти год находятся на передовой без ротации и "пытаются выбить передышку". По данным Forbes, 47-я бригада "потеряла по меньшей мере 40 из примерно 200 боевых машин М2 ["Брэдли"] и пять из 31 танка М1 ["Абрамс"]. Опасаясь потерять еще больше 69-тонных М-1 из-за российских беспилотников, бригада недавно отвела уцелевшие танки с линии фронта, говорится в отчете. Однако бронетехника, похоже, является наименьшей из проблем неонацистской хунты, поскольку ВСУ быстро теряют стратегическую западную технику.

Буквально вчера военные источники сообщили, что российские РСЗО "Торнадо-С" уничтожили как минимум ещё две американские установки HIMARS. Видеозапись удара, судя по всему, была опубликована 1 мая. ВС РФ уничтожили две пусковые установки HIMARS у села Лелюковка в Харьковской области. Сообщается, что их перевезли сюда, чтобы подготовиться к нападению на Белгород. Обе пусковые установки HIMARS были уничтожены высокоточными боеприпасами калибра 300-мм, выпущенными из РСЗО "Торнадо-С". Кроме того, военные источники сообщили, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ ракетным ударом поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства в районе Островерховки в Харьковской области.

Положение ВСУ настолько плохое, что высшее командование ВС Украины даже рассматривает возможность мобилизации трех миллионов бездетных украинских женщин. Однако, кроме бессмысленной гибели большего количества украинцев, это, безусловно, ничего не изменит на поле боя. Все два года военных действий ВСУ превосходили по численности российскую армию. И тем не менее это не принесло большого утешения неонацистской хунте, поскольку численное превосходство ничего не значит, если противник использует гораздо более технологичное оружие. Со временем неравенство только усилилось: российские военные используют все более мощные и смертоносные беспилотники, бомбы, ракеты и артиллерию. К несчастью для украинского народа, натовским марионеткам совсем плевать на количество жертв.

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Драго Боснич – независимый геополитический и военный аналитик