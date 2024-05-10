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РИА Новости

"Ростех" показал Су-57 в образе Ла-7, на котором воевал Кожедуб

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

"Ростех" показал Су-57 в ливрее истребителя Ла-7, на котором воевал Кожедуб

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ростех показал истребитель Су-57 в ливрее истребителя Ла-7, на котором воевал лётчик-ас Иван Кожедуб.

Иван Кожедуб – уроженец Украинской ССР, трижды Герой Советского Союза. Он лично сбил 62 самолета противника. В числе сбитых им вражеских машин был и реактивный истребитель Ме-262. Лётчик воевал на истребителе Ла-7 с белым бортовым номером "27". Самолет сохранился до наших дней, его можно увидеть в Центральном музее ВВС РФ в подмосковном Монино.



"Госкорпорация "Ростех" ко Дню Победы представила историческую ливрею для самолета пятого поколения Су-57. Это реплика камуфляжа советского боевого самолета Ла-7, на котором воевал легендарный лётчик-истребитель Иван Кожедуб", - говорится в релизе.

Новая ливрея для малозаметного самолета пятого поколения Су-57 точно копирует облик исторической машины. В частности, на борту истребителя отображены награды лётчика и восемь рядов звёзд – по числу уничтоженных им немецких самолетов.

"Это дань памяти советским лётчикам, которые сражались с фашистами и подарили нам мирное небо над головой. Трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб совершил 330 боевых вылетов и лично сбил 62 немецких самолета – больше всех среди пилотов антигитлеровской коалиции. Затем командовал группой советских лётчиков, которые жгли американские "Сейбры" в небе Кореи. В новом камуфляже для Су-57 мы воплотили образ легендарной машины времен ВОВ, на которой летал прославленный ас", – сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Ла-7 – один из лучших истребителей Второй мировой войны. Благодаря высоким характеристикам, живучести и мощному вооружению самолет был популярен у летчиков. Истребитель оснащался двигателем АШ-82ФН максимальной мощностью 1850 лошадиных сил. Это позволяло машине развивать скорость до 680 километров в час на высоте 6000 метров. Вооружение Ла-7 – до трёх пушек калибра 20 миллиметров. Всего было изготовлено более 5750 экземпляров Ла-7.

Малозаметный самолет пятого поколения Су-57 создан в ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Госкорпорацию "Ростех"). Машину серийно выпускает филиал ОАК – Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина.

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