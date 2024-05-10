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ТАСС

Президент Южной Кореи заявил, что Сеул не собирается поставлять оружие Киеву

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Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

СЕУЛ, 9 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил, что его страна придерживается принципа непредоставления летального оружия Украине. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Мы не поставляем наступательное летальное оружие куда-либо, твердо придерживаемся этой позиции в отношении помощи Украине", - подчеркнул Юн Сок Ёль. Он проводит пресс-конференцию, посвященную второй годовщине пребывания на посту президента. 10 мая 2022 года состоялась его инаугурация.

"В соответствии с духом конституции мы оказываем максимальную поддержку в восстановлении, которую нам позволяют финансовые обстоятельства, гуманитарную помощь Украине", - добавил южнокорейский лидер, осудив специальную военную операцию РФ. 

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Страны
Россия
Украина
Южная Корея
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