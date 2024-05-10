Россия приспосабливает технику двойного и тройного назначения для нужд СВО

Путин: РФ приспосабливает технику двойного и тройного назначения для нужд СВО

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Несмотря на сложности, РФ получает некоторое вещи двойного, тройного назначения в технике, их можно приспособить для ведения военных действий, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными.

"Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть. Мы возьмем, что скрывать, то, что видим на международном рынке. Несмотря на все сложности, все-таки получаем некоторые вещи не такого свойства и характера, как тяжелая огнеметная система, но такие мобильные вещи. Они же двойного, тройного, еще гражданского назначения. Безусловно, они могут быть приспособлены для ведения современных боевых действий", - сказал президент, отвечая на вопрос военного, возможно ли в России организовать массовое производство платформ и оснащение штурмовых групп подразделений.

По словам президента, у России есть и собственные разработки. "Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - подчеркнул президент.