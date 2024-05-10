Финляндия имеет запасы боеприпасов в Норвегии и Швеции на случай начала войны (Iltalehti.fi, Финляндия)

Iltalehti: Финляндия будет хранить свои резервы боеприпасов у соседей

Финляндия начала хранить в Норвегии боеприпасы и другую оборонную технику на случай начала войны, пишет Iltalehti. Подобную договоренность она планирует заключить со Швецией и с другими странами НАТО. В Альянсе ее хвалят за бдительность, а финны гордятся тем, что "теперь не одни".

Подобную договоренность планируется заключить и с другими странами НАТО, сообщает глава военно-экономического отдела Сил обороны Финляндии.

Финляндия начала хранить в Норвегии боеприпасы и другую оборонную технику на случай начала войны, сообщил британской газете Financial Times глава военно-экономического отдела Сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен (MikkoHeiskanen).

Аналогичное соглашение также будет подготовлено со Швецией и, возможно, с другими странами — участницами НАТО. За границу планируется вывозить боеприпасы, оборудование и, возможно, запчасти.

По словам Хейсканена, склады рассредоточены в разных странах, чтобы обеспечить доступность вооружений в случае возникновения возможной кризисной ситуации.

"Мы больше не одни. Мы можем рассчитывать на других. Нам не нужно хранить все яйца в одной корзине", — сказал Хейсканен в интервью Financial Times.

Как сообщил Микко Хейсканен, за последнее время в Финляндии также было пересмотрено более тысячи государственных контрактов с частными компаниями, заключенных на случай возникновения кризиса. Генерал-лейтенант приводит в качестве примера договоренность, согласно которой представители текстильной промышленности могут получить указание в кратчайшие сроки начать производство бронежилетов, если страна перейдет в "состояние войны".

"Мы должны быть готовы к затяжному кризису", — уверен он.

В последние месяцы Россия практически перешла к военной экономике. По словам Микко Хейсканена, в Финляндии такого не наблюдается, хотя, например, боеприпасов сейчас производят в десять раз больше, чем пять лет назад.

"Лучшие на Западе"

Financial Times характеризует степень готовности Финляндии как "возможно, лучшую в западных странах". В статье также высоко оценивается уровень готовности обеспечить безопасность в критических ситуациях, подготовленность бункеров и организация резервистской службы.

"Для развития таких аспектов требуются годы. Такую подготовку невозможно провести за год или два", — отмечает Микко Хейсканен.

Дипломат из другой страны НАТО, пожелавший остаться неизвестным, тоже хвалит Финляндию в статье Financial Times.

"Финляндия сохраняла бдительность даже в 1990-е и 2000-е годы, а сейчас подавляющему большинству из нас остается только смотреть и восхищаться. Их способность мобилизовать людей и компании в условиях кризиса поистине впечатляет".

Автор: Йоонас Лехтинен (Joonas Lehtinen)