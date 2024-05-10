Власти Венгрии не хотят участвовать в планах НАТО по военной помощи Украине

БУДАПЕШТ, 9 мая. /ТАСС/. Венгрия не будет участвовать в новых планах НАТО по оказанию военной помощи Украине, поскольку они ведут к прямому вмешательству альянса в вооруженный конфликт на территории соседней страны. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался 8 мая на заседании венгерского правительства, поскольку ситуация вокруг Украины "стала еще более серьезной". "Стали известны новые планы НАТО, направленные на координацию поставок вооружений, подготовку украинских военнослужащих и выделение $100 млрд на эти цели в течение пяти лет", - уточнил Гуйяш, имеющий в правительстве ранг министра.

По его словам, союзники по НАТО оказывают на Венгрию сильное давление, убеждая ее в необходимости поддержать эти планы, но этого не произойдет. "Мы хотим остаться в стороне от войны и не хотим участвовать в этой миссии НАТО", - подчеркнул глава канцелярии.

Ситуация остается чрезвычайно сложной еще и потому, что Венгрия является лояльным союзником по НАТО и хотела бы выполнять свои обязательства перед другими членами альянса, в том числе в случае, если кто-то из них подвергнется нападению. По словам Гуйяша, на этот счет "также есть планы", продолжаются дискуссии. "Мы бы хотели достичь компромисса по этому поводу к летнему саммиту НАТО в Вашингтоне", - сказал он. "Венгрия является верным союзником, но мир должен быть сохранен", - подытожил глава канцелярии премьера.