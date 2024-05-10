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Военное обозрение

Вошедшая в Рафах израильская техника оборудована унифицированной защитой от дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает публиковать кадры, где запечатлены действия ее подразделений в секторе Газа. Так, недавно в сети интернет появились ролики ввода 162-й бронетанковой дивизии «Ха-Плада» в палестинский город Рафах, расположенный на самом юге анклава, на египетской границе.

А незадолго до этого израильские военные сообщали о вводе в Рафах подразделений 401-й бронетанковой бригады.

На вооружении 162-й дивизии находятся танки Merkava Mk.3 и Mk.4, а также тяжелые БТР Puma и Namer, бульдозеры Caterpillar D9.

Источник изображения: topwar.ru

Несложно заметить, что вошедшая в Рафах израильская бронированная техника по большей части оборудована унифицированной защитой от дронов. Подразделения ЦАХАЛ активно применяют примерно такие же противодроновые «козырьки», которые впервые были замечены в зоне СВО.

Источник изображения: topwar.ru

Навесы против дронов на танках Merkava можно было наблюдать еще полгода назад. Несмотря на серьезный уровень развития высоких технологий в израильской оборонной отрасли, там не сумели найти более дешевого и эффективного решения для защиты от беспилотников, чем эти примитивные «козырьки». Изучив опыт российских военных на фронтах спецоперации, в ЦАХАЛ начали активно внедрять это нехитрое средство защиты для своих танков и прочей бронетехники.

Оказывается, опыт создания в России подобных навесов, над которыми поначалу иронизировали, начали перенимать не только в ВСУ, но и во многих других армиях мира.

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Страны
Израиль
Россия
Продукция
Merkava
Namer БТР
Компании
Caterpillar
Проекты
БПЛА
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